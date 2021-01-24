«زايد» تشهد فعاليات تلقي أول جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية (صور)

شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا، للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، واطلعت على آلية تسجيل بيانات متلقي اللقاح، وموافقة وتسجيل كل البيانات على منظومة التشغيل المميكنة الخاصة بتلقي اللقاحات.

ورافق الوزيرة أول طبيب وأول ممرض مصري‏ يحصلان على جرعة لقاح فيروس كورونا، حيث استمعت إلى شرح لآلية تلقي اللقاح، بداية من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، وشهدت مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي، وتقدمت الوزيرة لهما بالشكر ولكل العاملين بمستشفى أبوخليفة للعزل، الذين استطاعوا بمجهوداتهم التصدي لتلك الجائحة، مؤكدة أن كل الأطقم الطبية كتبت تاريخًا جديدًا للطب في ظل مواجهة وباء عالمي.

وأكدت «زايد»، خلال مؤتمر صحفي عقدته داخل المستشفى، فخرها بجميع العاملين بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، حيث كانت ثاني المستشفيات التي تستقبل حالات مصابي فيروس كورونا بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح، لافتة إلى أن مصر من الدول التي شاركت في الأبحاث الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة لتطوير لقاحات فيروس كورونا، مضيفة أنها شرفت بمشاركتها ضمن مجموعة من المواطنين في تلك التجارب أثناء إجرائها في مصر.

وأضافت وزيرة الصحة أنه تم تسجيل لقاح «سينوفارم» الصيني في مصر من قبل هيئة الدواء المصرية وحصل على موافقة الطوارئ المصرية قبل إتاحته، مشيرة إلى أنه جار تسجيل 3 لقاحات أخرى، بالإضافة إلى استكمال استقبال شحنات لقاح سينوفارم الصيني، مؤكدة أن حماية الأطقم الطبية من أولويات الدولة المصرية، حيث إنه تماشيًا مع كل دول العالم، سيتم إتاحة اللقاح بالمجان لجميع الأطباء بداية من المعالجين لمصابي فيروس كورونا وحتى كل الأطباء تباعًا، وذلك من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ثم يليهم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن لقاح «سينوفارم» الصيني أثبت فاعلية فى التجارب الإكلينيكية تصل إلى 89% في إنتاج أجسام مضادة، و99% حماية من الإصابة، و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة، لافتة إلى أن تلك اللقاحات تمت تجربتها على مواطنين فوق سن ١٨ عامًا، مؤكدة أنه في حال إقرارها للأطفال والسيدات الحوامل سيتم إتاحتها.

ووجهت الوزيرة الشكر لجميع الفرق الطبية العاملة بمستشفيات العزل، قائلة لهم: بأيديكم أعطيتم الثقة للمواطنين والعالم كله عن المنظومة الصحية في مصر لجهودكم في مواجهة الفيروس، مؤكدة أن مصر تثق في دور الأطقم الطبية، معربة عن فخرها بالعمل معهم خلال مواجهة تلك الجائحة، كما أعربت عن تقديرها لتضحيات الأطقم الطبية ممن فقدوا أرواحهم لمواجهة ذلك الوباء العالمي، ودعت المواطنين لعدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واستمرار الالتزام بارتداء الكمامات، وذلك للحفاظ على مكتسبات مصر وجهودها في مواجهة فيروس كورونا.

وزيرة الصحة: مصر أول دولة أفريقية تبدأ حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا

وأكدت الوزيرة أن مصر أول دولة تبدأ حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد بأفريقيا كما أنها كانت أول دولة تحصل على اللقاح في القارة، مشيرة إلى أن قرار البدء في التلقيح اعتمد على ضمان استئناف توريد مزيد من الدفعات للقاحات، مشيرة إلى أن جميع الأطقم الطبية تتلقى اللقاحات من خلال المستشفيات العاملين بها، على أن تكون الأولوية للأطقم الطبية بمستشفيات العزل، والصدر، والحميات، ثم الأطقم الطبية من العاملين بمختلف المستشفيات تباعًا، مؤكدة أنه تم حصر جميع الأطقم الطبية بكل المستشفيات لتلقي اللقاحات تباعًا بالمجان، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحة أن المواطنين يتم تسجيلهم على الموقع الإلكتروني أو من خلال أقرب مستشفى لهم، وسيتلقون اللقاح من خلال 27 مركزًا على مستوى الجمهورية، تم تجهيزها على أعلى مستوى ورفع كفاءتها بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

ولفتت «زايد» إلى أن الربط المميكن بين المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات وبرنامج تكافل وكرامة للوقوف على الظروف الاجتماعية والقدرة المالية للمواطنين لتلقيهم اللقاح بالمجان ضمن الفئات الأكثر احتياجًا، وربط المنظومة بنفقة الدولة والتأمين الصحي لتحديد أولوية التطعيم من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وسيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن فتح عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني، ‏موضحة ‏أن صندوق تحيا مصر هو الذراع التمويلية لتوفير اللقاحات بشكل عادل للفئات الأكثر احتياجًا ضمن برامج الحماية الاجتماعية، كما أكدت أنه لا يوجد حد مالي لتوفير اللقاحات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. ‏

وأشارت الوزيرة إلى أنه لا يتم تسجيل أي لقاحات في مصر إلا بعد التأكد من فاعليتها ومنحها موافقة استخدام طوارئ، وذلك من خلال هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ويتم إجراء 4 أنواع من التحاليل للقاحات التي يتم الحصول عليها بهيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها، مضيفة أنه سيتم البدء في إرسال اللقاحات اليوم لجميع مستشفيات العزل، الحميات، الصدر بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان تمتلك سلسلة تبريد تسمح بتخزين 140 مليون جرعة من اللقاحات.

وقالت الوزيرة إن مصر تتعاون مع شركات عالمية صينية وإنجليزية، وروسية، للحصول على اللقاحات، فضلًا عن التعاون لتوفير اللقاحات من خلال مبادرة «كوفاكس»، مشيرة إلى أن مصر استقبلت خطابات رسمية من رئيس التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، بأن أغلبية الأطقم الطبية ستتلقى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.

وقال الدكتور عبدالمنعم سليم، متدرب عناية مركزة بالزمالة المصرية، وأول طبيب مصري يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «سينوفارم» الصيني، بمستشفى عزل أبوخليفة، إنه تم إخطاره منذ 10 أيام لتلقي اللقاح وفقًا لرغبته، وتم التنسيق معه وتحديد موعد حصوله على اللقاح، كما دعا زملاءه من الأطباء لتلقي اللقاح، مؤكدًا مأمونيته ودوره الكبير في حماية الأطقم الطبية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت فرصة عظيمة لهم لحمايتهم في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، موضحًا أن أغلب زملائه في المستشفى وافقوا على تلقي اللقاح.

وقال أحمد زايد، أخصائي تمريض بمستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية، وأول ممرض يحصل على اللقاح، إنه لم يتخوف من تلقي اللقاح، حيث إنه مثبت ومعتمد من هيئة الدواء المصرية، موضحًا أن حالته الصحية جيدة ولم تختلف قبل وبعد تلقيه للقاح، مشجعًا على تلقي اللقاح لحماية أنفسهم.