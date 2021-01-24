محافظ أسوان يتفقد الفنادق واللنشات السياحية لمتابعة إجراءات كورونا

فى إطار الإجراءات الاستباقية التى تتخذها محافظة أسوان، للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، قام اللواء أشرف عطية محافظ الإقليم، بجولة تفقدية لبعض الفنادق واللنشات السياحية، للوقوف على تطبيق أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية للعاملين داخل المنشآت السياحية، خاصة في ظل زيادة معدلات حركة السياحة الداخلية الوافدة ضمن مبادرة «شتي في مصر».

وشدد المحافظ على أهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات والقفازات، مع رش المواد المطهرة فى مداخل هذه الفنادق، علاوة على التعقيم والتطهير المستمر للغرف وصالات الاستقبال والمطاعم والمطابخ والمكاتب الإدارية.

كما قام اللواء أشرف عطية بتدشين أحد اللنشات السياحية التي ستخدم حركة السياحة النيلية التي تتمتع بها أسوان في ظل مقومات عديدة من الطقس الدافئ والشمس الساطعة على صفحة النهر الخالد، لافتاً إلى أن اللنش الجديد يسع 25 فردا في ظل تطبيق نسبة الـ 50%، ويصل طوله إلى 18.5 متر وعرضه 5.5 متر.

وأثناء جولته النيلية قام محافظ أسوان بتحية وتشجيع لاعبى نادى التجديف والذين تصادف مرورهم ضمن التدريب اليومى في مجرى نهر النيل على قوارب الكياك.

على جانب متصل أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن دخول المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ 1500 قرية لحيز التنفيذ على مستوى المحافظة، حيث سيبدأ الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان في طرح وإسناد المشروعات التنموية المختلفة بالتنسيق مع الهيئات والشركات المنفذة في 68 قرية و321 نجعا وتجمعا ريفيا و62 منطقة سكنية بمركزى كوم أمبو وإدفو.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان باللواء محمد مصطفى رئيس جهاز التعمير لقطاع جنوب الصعيد، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ومديرى الجهات المختصة، حيث تم مناقشة المشروعات المستهدفة داخل هذه القرى والتجمعات الريفية التي تمثل ثلثي سكان المحافظة.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة قامت بحصر المستهدف من المشروعات داخل هذه القرى والتجمعات الريفية، بجانب عقد جلسات استماع لممثلى الأهالى لعرض خطط الجهات التنفيذية، مع الوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم الجماهيرية، موضحاً بأنه سيتم بدء الأعمال في 10 مشروعات كأسبقية أولى، بالإضافة إلى قيام قطاعات الرى والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والأبنية التعليمية والطرق بطرح المشروعات المستهدفة لها طبقاً للبرنامج الرئاسي من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.