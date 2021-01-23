الأنفاق: انتهاء دراسات مسار القطار الكهربائي «6 أكتوبر- أسوان» خلال 3 أشهر

كشف اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن وزارة النقل والممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، ستنتهى من إعداد الدراسات والتخطيطات النهائية للقطار الكهربائي السريع «6 أكتوبر- أسوان»، الذي يمثل الخط الرابع في الشبكة المتكاملة للقطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين»، خلال 3 شهور المقبلة، مؤكدا أن العمل يسير بخطوات ثابتة لتنفيذ المشروع، موضحا أن رحلة القطار الكهربائي السريع «6 أكتوبر - أسوان»، ستكون 4 ساعات فقط.

وأوضح والي، في تصريحات للوطن، بأن القطار الكهربائي السريع سيربط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظتي الأقصر وأسوان وسينقل الركاب في 4 ساعات فقط، وذلك سيربط بين القطار السريع القادم من العلمين والسخنة وبين محافظتي الأقصر وأسوان غرب النيل، وذلك لإنشاء خط قطار للصعيد آخر موازي لغرب النيل وليس شرقه، بسبب ارتفاع نسبة الأشغال في الخط العادي، لربط كل المدن الجديدة ومنها 6 أكتوبر والفيوم الجديدة وبني سويف الجديدة من خلال ظهيرها الصحراوي، منوها إلى أن تصميم القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين»، سيوفر 70 ألف فرصة عمل مباشرة و500 ألف فرصة عمل من غير مباشرة، من حيث نقل الحديد وجميع متطلبات المشروع.

وقال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الخط الرابع للقطار الكهربائي السريع «6 أكتوبر - أسوان»، سيتكون من 20 محطة تقريبا، مؤكدا أن العمل يسير بخطوات كبيرة لإدخال وسائل مواصلات حديثة، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أن مصر ستدخل عصر القطارات فائقة السرعة خلال العامين القادمين.

ونوه «والي»، إلى أن الدولة حريصة على تنفيذ مشروعات عملاقة في وسائل النقل الحديثة، لتخفيف الضغط المروري، مؤكدا أن القطار الكهربائي السريع سيتم تنفيذها على الطراز الأوروبي، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي السريع سيربط جميع المدن بعضها ببعض.

وأشار رئيس القومية للأنفاق، إلى أن فيروس كورونا لم ولن يؤثر في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، موضحا أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، يتم تنفيذها في مواقع العمل، للحفاظ على أرواح وسلامة العمال والفنيين والمهندسين من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.