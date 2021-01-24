لو عداد الكهرباء اترفع بسبب المديونية.. اعرف خطوات استرجاعه

في ظل تراكم مديونيات فواتير الاستهلاك وتقاعس المشتركين عن الدفع لمدة تتجاوز لأكثر من 3 أشهر بعد تنبيه المحصل وتوجيه الشركة إنذارين بالدفع وفي ظل عدم الاستجابة، تلجأ فروع شركات توزيع الكهرباء لرفع عداد المشتركين.

خطوات استعادة عداد الكهرباء المرفوع

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء لاستعادة العداد بسبب تراكم المديونية هناك 5 خطوات يجب أن يتبعها المشترك لعودة عدادة المرفوع مرة أخرى.

صورة من خطاب رفع العداد

- التوجه إلى فرع شركة الكهرباء التابع لها ومعه صورة من إيصال كهرباء قديم وصورة من خطاب رفع العداد.

حساب إجمالي الاستهلاك

- طلب جرد بالحساب الإجمالي للاستهلاك طوال المدة التي لم تسدد فيها الفواتير مع بيان بقيمة كل شهر.

تقسيط المديونية علي عدة أشهر

- عمل طلب تقسيط للمديونيات على عدة أشهر على أن تدفع أول قيمة من المديونية بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ ولا تزيد على ٣٥٪ والباقى يتم تقسيطه تباعًا.

الاحتفاظ بإيصال الاقساط

- أخذ صورة إيصال من شركة الكهرباء بعد دفع كل قسط والاحتفاظ به حتى استعادة العداد.

إعادة تركيب العداد

- مع اقتراب سداد المديونيات بالكامل تعمل وزارة الكهرباء على إعادة تركيب العداد مرة أخرى

تسهيل الإجراءات لسداد لفواتير الاستهلاك

وقال المصدر أن جميع شركات توزيع الكهرباء تقدم تسهيلات كبيرة للمشتركين خاصة من محدودي الدخل الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها عن طريق تقسيط المديونية طبقا للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة لافتا الي أن هناك تعليمات من الشركة القابضة للكهرباء صدرت إلى كل شركات التوزيع بتقسيط المديونية إلى المشتركين بدون فوائد.

3 مستندات مطلوبة لجدولة المديونية على أقساط شهرية

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجوده به وتقديمه.

- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

الخطوات والاجراءات المطلوبة

- إستيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به.

- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

- يتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.