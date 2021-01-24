سفير مصر بالخرطوم يلتقي بوزيرة التعليم العالي السودانية

التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، بوزيرة التعليم العالي السودانية انتصار صغيرون، وذلك في إطار مُتابعة علاقات التعاون الثُنائي بين البلدين، وبحث سُبل المُضى قُدماً بها في شتى المجالات.

تم خلال اللقاء استعراض الخطوات المُتخذة من الجانبين لتنفيذ ما تم التوافُق عليه خلال زيارة الدكتور مُصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى السودان فى أغسطس الماضي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بما فى ذلك إعادة افتتاح مقر جامعة القاهرة- فرع الخرطوم.

كما تم التطرُق إلى آفاق التعاون المُتاحة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وإمكانية بلورة شراكات فى هذا الصدد، وبما يُسهم في بناء الكوادر السودانية الشابة وتأهيلهم على النحو المطلوب بمُختلف المجالات.