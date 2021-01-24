محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري ضمن خطة رفع كفاءته

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سوق الدهشوري بشارع محمد متولي الشعراوي «عبدالسلام عارف سابقا»، للمتابعة على أرض الواقع، الحلول والبدائل المطلوبة لتطوير السوق وتحويله لمكان حضاري بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ونائبا رئيس المدينة عيد زكي ومحمد رياض، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتأتي الجولة في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتحويل أماكن الخدمات الحيوية لمواقع خدمية حضارية، بحيث يكون الموقع لائقا بمقدم الخدمة ومتلقي الخدمات، خاصة بالأسواق ومواقف السيارات.

وحرص المحافظ على تبادل الحديث مع الباعة المتواجدين بالسوق، مستمعا لمطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمة بالسوق، حيث أبدى عدد من المواطنين رأيهم في التطوير، ومتطلبات تحسين حركة البيع وتردد المواطنين على السوق، مطالبين بتطوير يشبه التطوير الذي تم في سوق ترعة البوصة.

وأِشار محافظ بني سويف إلى أن المضي قدما في ملف تطوير العشوائيات من أهم المهام التي يعمل عليها الجهاز التنفيذي بالمحافظة، حيث تم مؤخرا افتتاح وتشغيل سوق ترعة البوصة كخطوة جادة فى القضاء على الأسواق العشوائية التى لا توفر خدمة جيدة تليق بالمواطن السويفي، ولا يوجد بها الانضباط المطلوب، وتشكل عائقا أساسيا لجهود استعادة الشكل الحضاري للمدن والميادين، وسبب رئيسى فى إعاقة الحركة المرورية وعدم تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

يشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير سوق ترعة البوصة ورفع كفاءته، حيث تضمن التطوير إعادة تخطيط الباكيات وعمل ممرات وطرق داخلية تم رصفها، فضلا عن أعمال الدهانات والتسقيف وتجديد وصيانة المرافق بالسوق من مياه وكهرباء، بجانب تزويده بكاميرات تأمين، وغيرها من الأعمال التي تسهل من تحسين الخدمة وتسهيل حركة البيع والشراء داخل السوق مما يوفر الجهد والوقت على المواطنين.