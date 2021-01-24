وانت في البيت .. 3 طرق عملية تمكنك من الكسب عبر الانترنت

العالم أصبح قرية صغيرة بفضل الانترنت، حيث أصبح بإمكانك التواصل مع من ترغب في أي مكان، حتى يمكنك التعلم دراسات جديدة أو حتى العمل وتحقيق ربح مؤكد وأنت في منزلك، فكيف يمكن الحصول على الربح من خلال الانترنت.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» على مدار اليوم، أهم الطرق التي قد تحقق ربحا من خلالها أونلاين، وفقًا لخبير البرمجة أحمد السالم والذي يوضح الآتي..

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

خلال الفترة الأخيرة فعل موقع الفيس بك خاصية الربح وهي تشبه إلى حد ما اليوتيوب، ولكن يشترط للحصول على ربح أن تبث فيديوهات ذات محتوى خاص وتعليمي أو فكاهي خاص، وبعد تحقيق مشاهدات تصل إلى 30 ألف خلال 3 دقائق، يمكن بعدها تفعيل الربح من خلال ربط الحساب بحساب البنك، وحسب عدد الزيارات يكون الدخل الشهري.

أفليت مواقع اختصار الروابط

موقع أفليت واحد من أشهر مواقع اختصار الروابط العالمية، ويمكنك إنشاء حساب على الموقع، واختيار المقالات المناسبة، وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل نقرة على الرابط تحقق ربحا يدخل بحسابك، ويمكن لتحقيق ربح أكبر من خلال ترويج المنشور على الفيس بوك لزيادة عدد النقرات.

إنشاء موقع إلكتروني أو مدونة

ينشئ الكثير من الأشخاص مدونة كطريقة للتعبير عن آرائهم أو كمنفذ إبداعي، وبتحقيق زيارات تكون لديك فرصة قوية لكسب المال.

وإذا كان هدفك هو بدء مدونة تحقق لك المال، فإليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار:

- يجب أن يكن المحتوى ذو الجودة وإنشاء أفضل مصدر ممكن عن الموضوع الذي تكتبه.

- تعرف على معلومات لتحسين محركات البحث وكيفية ترتيب موقعك في محركات البحث.

- اختر موضوعًا واسعًا مثل الصحة أو التمويل أو العلاقات أو الهوايات أو النمو الشخصي.

احرص على بناء شبكة مع المدونين المشهورين وغيرهم من المؤثرين.