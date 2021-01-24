عاجل.. «العربية»: أمريكا تتجاوز الـ25 مليون إصابة بكورونا

تخطت أمريكا حاجز الـ25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وصباح اليوم، أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت 24 مليونا و991 ألف و748 إصابة بكوفيد 129 فضلا عن 417 ألف و399 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.

وقبل قليل، كشف كبير موظفي البيت الأبيض، أن إدارة ترمب لم تضع خطة لتوزيع اللقاحات.