خبير سياسي: أمريكا منقسمة وبايدن سيواجه تحديات صعبة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن أولويات بايدن ستكون مركزة على الداخل لا الخارج، لأنه يريد أن يجمع الشعب الأمريكي مرة أخرى، متابعا: «من المبالغة أن نقول بوجود نزعات انفصالية لبعض الولايات الأمريكية، لكن هناك جملة تساؤلات مشروعة مرتبطة بجماعات العنف والجماعات التي تتبنى خطابا عدائيا للدولة».

ترامب رمزا للتيار الشعبوي

وأضاف فهمي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، أن أكثر من 70 مليون مواطن أمريكي يؤيد الرئيس الأسبق دونالد ترامب، الذي قال إنه سيعود بصورة أو بأخرى، لافتا إلى أنه قد يشكل حزبا أو يعتبر نفسه رمزًا للتيار الشعبوي اليميني المتطرف.

«بايدن» سيحكم بالإجراءات الاستثنائية

وأوضح أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيحكم البلاد بالإجراءات الاستثنائية، إذ قال في خطابه إنه يجب توحيد الأمة الأمريكية لأنها تواجه أزمات الكثيرة، وذلك إيمانا منه بأنه سيواجه تحديات صعبة، منها أن أمريكا تعيش حالة من الانقسام الحقيقي والاستقطاب الشديد وشرخ كامل في المنظومة الاجتماعية.

الرئيس الجديد سيفكر بشكل كلاسيكي

وأكمل: «بايدن سيفكر بشكل كلاسيكي، ونحن أمام رجل دولة اختبر أمام الأمريكيين كرجل ثاني وثالث، والخطورة في الملفات الداخلية، وأغلب الإجراءات التي يتخذها ستكون استثنائية، والمعركة الحقيقية ستكون في الكونجرس ومجلس الشيوخ وهناك معركة متعلقة بإجراءات عاجلة لمحاكمة ترامب».

سياسات الواقع تختلف عن برنامج الحزب

وأشار إلى أن جو بايدن مازال يبلور سياساته التي سيدير بها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أنها سياسات الواقع تختلف عن برنامج الحزب، لأن البلاد يحكمها سياسات عامة بخصوص القضايا الداخلية والخارجية، متوقعا أن تكون هذه الولاية محافظة وليست راديكالية.