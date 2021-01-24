تاج الدين: نفكر في تلقيح المواطنين بجرعة واحدة حال عدم وجود كمية كافية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه يفضل أن تكون جرعتا لقاح فيروس كورونا اللتان يحصل عليهما المريض من نفس النوع، وفي حال عدم وجود كميات كبيرة من الجرعات يفضل تلقيح المواطنين بجرعة واحدة عوضًا عن تلقيح عدد أقل من المواطنين بجرعتين، لأن هذا سيؤدي إلى تقليل حدة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مطروح للتفكير ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عنه، لكن حتى الآن فإنه سيجرى التلقيح بجرعتين.

بدأنا في مرحلة تراجع أعداد الإصابات

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»: « بدأنا في مرحلة التراجع، إذ أن أعداد الإصابات زادت ووصلت إلى القمة ونتمنى أن نستمر في التراجع وألا نسترخي في التعامل مع الوضع، ويجب أن نستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأعتقد أن الإجراءات الصارمة التي أعلنت عنها الدولة المصرية وتأجيل الامتحانات ساهمت في تقليل الإصابات».

فيروس كورونا تغير شكله لكنه نفس السلالة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية، أن فيروس كورونا حدثت له بعض التحورات في الفترة الماضية، بالرغم من أنه نفس السلالة ونفس الفيروس، لكن شكله تغير حتى يستطيع المقاومة ونقل العدوى، وهذا الامر موجود في كل الفيروسات والبكتيريا.

وأردف، أن الفيروسات تمتلك قدرة كبيرة على التحور، والدليل على ذلك تغير تطعيم الإنفلونزا كل عام لأن التركيب الجيني له تغير، إذ مر أكثر من عام على انتشار فيروس كورونا وتعرض للتحور، لكن الشركات تستطيع تغيير تركيب التطعيم لكي يكون مؤثرًا في نوع الجينات الجديدة.