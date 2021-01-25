مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25-1-2021 في مصر
كتب:
الوطن
12:01 ص | الإثنين 25 يناير 2021
مواقيت الصلاة
عدد كبير من المواطنين يبحثون يوميًا عن مواقيت الصلاة من اليوم للثاني، وذلك لمعرفة مواعيد الصلاوات الخميس وتحديدًا أنها تتغير بشكل محدود .
وترصد «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد رفع الأذان حسب التوقيت المحلي لعدد من المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والغربية وبني سويف على النحو التالي:
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
أذان الفجر: 05:19
أذان الظهر: 12:07
أذان العصر: 03:06
أذان المغرب 05:26
أذان العشاء: 06:47
مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية
أذان الفجر: 05:25
أذان الظهر: 12:13
أذان العصر: 03:09
أذان المغرب: 05:29
أذان العشاء: 06:51
مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق
أذان الفجر: 05:18
أذان الظهر: 12:06
أذان العصر: 03:04
أذان المغرب 05:24
أذان العشاء: 06:45
مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط
أذان الفجر: 05:17
أذان الظهر: 12:07
أذان العصر: 03:10
أذان المغرب 05:31
أذان العشاء: 06:50
مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج
أذان الفجر: 05:14
أذان الظهر: 12:05
أذان العصر: 03:09
أذان المغرب 05:30
أذان العشاء: 06:48
مواقيت الصلاة اليوم في مطروح
أذان الفجر: 05:36
أذان الظهر: 12:23
أذان العصر: 03:19
أذان المغرب 05:40
أذان العشاء: 07:01
مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف
أذان الفجر: 05:19
أذان الظهر: 12:08
أذان العصر: 03:08
أذان المغرب 05:28
أذان العشاء: 06:48
مواقيت الصلاة اليوم في طنطا
أذان الفجر: 05:21
أذان الظهر: 12:08
أذان العصر: 03:05
أذان المغرب 05:26
أذان العشاء: 06:47
مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة
أذان الفجر: 05:19
أذان الظهر: 12:07
أذان العصر: 03:03
أذان المغرب 05:24
أذان العشاء: 06:45