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محمود مسلم

«المتحدة» تعين «POD» وكيلا إعلانيا لكل محطاتها التليفزيونية

كتب:

أبانوب رجائي
09:21 م | الأحد 24 يناير 2021
المتحدة للخدمات الإعلامية

المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، تعيين شركة «POD» وكيلًا إعلانيًا لجميع شبكاتها التلفزيونية، والتي تشمل «DMC ،ON، CBC وAlhayah»، لمدة خمس سنوات، بعد منافسة مع عدد من الوكلاء الإعلانيين داخل و خارج مصر.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم «المتحدة» أن شركة «POD» أثبتت جدارة وتميز في تقديم خدمات العلاقات العامة لكبرى المؤسسات وتنظيم المؤتمرات والوكالة الإعلانية للوسائل الإعلامية المختلفة.

وأفاد «صالح» بأن الأستاذ تامر مرسي اجتمع بمجلس إدارة شركة POD برئاسة الأستاذ عمرو الفقي، وتم خلال الاجتماع، تكليف الأستاذ زكي عبد الحميد نائب، رئيس مجلس الإدارة، ورئيسًا تنفيذيًا للتشغيل والاستراتيجيات، وتكليف الأستاذ جمال صلاح، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوا منتدبا، وتم الاتفاق على خطة العمل المستقبلية، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم المقبلة.

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