التعليم: تأجيل امتحانات الترم الأول لـ مايو حال زيادة إصابات كورونا

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعلان تفاصيل عقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم وكيفية بداية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 14 فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه من الممكن تأجيل الامتحانات لشهر مايو المقبل في حالة واحدة فقط، وهى حال حدوث زيادة في أعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا طبقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة، مؤكدا أن الوزارة عازمة على عقد الامتحانات عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي بعد 20 فبراير المقبل.

وطالب المصدر، خلال حديثه لـ«الوطن»، جموع الطلاب بمختلف مراحل التعليم بالمذاكرة ومراجعة جميع الدروس التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول، تحسبا لتحديد مواعيد الامتحانات خلال الفترة المقبلة، حتى يكونوا جاهزين للإجابة على أسئلة الامتحانات، مضيفا أن العام الدراسي الحالى 2020-2021، استثنائي بسبب جائحة فيروس كورونا، منوها إلى أن الوزارة لديها سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها حال تم اتخاذ قرارا نهائيا بعودة الطلاب للمدارس بعد 20 فبراير، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وأكد المصدر، أن الوزارة ستعمل على توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل جميع المدارس بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، منوها إلى أن هناك إجراءات صارمة سيتم تنفيذها في المدارس لمواجهة كورونا، من خلال تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية وتعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب وتطهير دورات المياه، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن الوزارة نجحت في تسيير الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى رغم الصعوبات والتحديات الناتجة عن فيروس كورونا.

ونوه المصدر، إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة في 19 يونيو المقبل، إلكترونيا، كما سيتم تصحيح أوراق الإجابات أيضا إلكترونيا، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موضحاً أن كل طالب سيحصل على الدرجات التى يستحقها، لافتا إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية ستعقد في 29 مايو المقبل ورقيا، وسيتم تعقيم جميع اللجان لمواجهة تفشي فيروس كورونا.