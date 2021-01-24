مصادر: مصاب كورونا المنتحر بعزل البحيرة مُسن ويعاني ضغوطا نفسية

قالت مصادر بمستشفى عزل كفر الدوار، إن مصاب فيروس كورونا المستجد، المنتحر من أعلى مبنى المستشفى، يبلغ من العمر 60 عاما، وأصيب بحالة نفسية دفعته إلى الانتحار، وأكدت المصادر أن جميع المرضى داخل المستشفى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، ولم ترصد إدارة المتابعة أي شكاوى للمرضى.

وأقدم مسن مريض بكورونا داخل عزل كفر الدوار بالبحيرة على الانتحار، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، وجرى نقل جثته لمشرحة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم بذلك.

وكان مسن مريض بفيروس كورونا المستجد ألقى بنفسه من الثاني بمستشفى عزل كفر الدوار، حيث كان محتجزا بقسم الأوعية الدموية بالمستشفى.

أعلنت على الفور إدارة المستشفى حالة الطوارىء، وجرى التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة.

يذكر أن مستشفى عزل كفر الدوار يستقبل مصابي فيروس كورونا المستجد، من جميع محافظات الجمهورية، وشهد خلال الفترة السابقة حالات تعافي كثيرة.

وسجل مستشفى عزل كفر الدوار، منذ أيام، أول حالة ولادة طبيعية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكدت مصادر طبية بالمستشفى أن الأم والمولود بحالة صحية جيدة، وجرى أخذ عينة تحليل من المولود وتبين سلبيتها.

وقالت إدارة المستشفى، إنه لأول مرة بمستشفيات الحجر الصحي جرى إجراء أول ولادة طبيعية داخل مستشفى كفر الدوار، مشيرة إلى أنه على مدار الأشهر الماضية شهدت معظم مستشفيات الحجر حالات ولادة قيصرية لأمهات أُصبن بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر أنه «في ظل الأحداث الصعبة التي تعيشها البلاد، دوى صراخ ميلاد بين أروقة غرفة العمليات، على يد أطباء صدقوا ما عاهدوا الله عليه»، واصفة إياهم بأنهم «من أبرز كوادر طبية من قسم النساء وقسم الأطفال وأفراد التمريض».

وضم الفريق الطبي الذي أشرف على أول حالة ولادة طبيعية بمستشفى العزل، كلاً من الدكتور محمد علي عبدالقادر، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد سعد النشار، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور أحمد سعيد جعفر، إخصائي الأطفال.