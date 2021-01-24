أستاذ كبد: يمكن استخدام الأعشاب في علاج كورونا والوقاية منه

قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب القصر العيني، إن اللقاحات لا تكسب الجسم مناعة مطلقة ضد فيروس كورونا المستجد، ومن ثم فإنه يحتاج إلى وسائل أخرى للتغلب عليه، مثل اتباع الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن عدم وجود علاج واضح لفيروس كورونا يعني أن باب الاجتهاد مفتوح، كما أن العلاجات الفعالة في الأمراض مثل الأورام أغلبها من أعشاب طبيعية وطبية.

وأضاف عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»، أن دوريات علمية نشرت بعض الأبحاث حول تأثيرات العلاج بالأعشاب الطبيعية على علاج فيروس كورونا، إذ أن كل العلاجات يكون مصدرها أعشاب طبيعية.

وتابع، أنه يمكن استخدام الأعشاب الطبية في مكافحة والوقاية وعلاج فيروس كورونا بـ4 طرق مختلفة، إذ أنها تكون وسائل مساعدة للعلاج التقليدي، لأنها تشكل وقاية قوية جدًا وتساعد على سرعة الشفاء وتقليل ومنع مضاعفات كورونا.

وأردف، أن أولى الطرق هي الأكل والشرب، وهي مجموعة كبيرة من الأعشاب التي ثبتت أنها مفيدة جدًا إذ أن هناك مادة توجد في البصل والثوم والتفاح والموالح، والزنجبيل، والزعتر مفيدة للغاية، كما أن العرقسوس مفيد بالنسبة لمكافحة كورونا وهو ليس مضرًا بالكبد، وهو من العلاجات الفعالة لعلاجات أمراض الكبد، لكن مشكلته أنه يحتوي على مادة ترفع ضغط الدم.

وأشار، إلى أن زيت القرفة وزيت الكارفور يستخدمان كبخار قوي للاستنشاق لمكافحة فيروس كورونا، كما يمكن استخدامها في تعقيم الأسطح الصلبة بالبخار، وبعض الدول تستخدمها حتى الآن في الوحدات السكنية.

وأردف، أن الشاي الأخضر يستخدم أيضًا في مكافحة كورونا لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية واتضح أنها مضادة لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الحبهان يمكن أن يستخدم أيضًا في مكافحة كورونا.