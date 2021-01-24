توفيت منذ ساعة ونصف.. تفاصيل الساعات الأخيرة للدكتورة عبلة الكحلاوي

كشف الدكتور محمد الكحلاوي شقيق الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي، تفاصيل الساعات الأخيرة لوفاة الداعية، التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم، لافتا إلى أن الدكتورة عبلة الكحلاوي، توفيت مساء اليوم، من حوالي ساعة ونصف، وستكون الجنازة غدا، من مسجد الباقيات الصالحات التابع للدكتورة عبلة الكحلاوي بالهضبة الوسطى بالمقطم، عقب صلاة الظهر من أمام المسجد.

وأضاف الكحلاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجثمان سيخرج من أحد مستشفيات القاهرة، وصلاة الجنازة من مسجد الكحلاوي، وسيوارى الجثمان الثرى بمقابر الكحلاوي بجانب مسجد الإمام الشافعي.

ونعت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الكبيرة، مؤكدة أن العالم الإسلامي، فقد قامة دينية ودعوية كبرى، وصاحبة باع كبير في العمل الاجتماعي، من خلال جمعية الباقيات الصالحات.

وكشفت مصادر لـ"الوطن" تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاتها، مؤكدة أن الدكتورة عبلة الكحلاوي عانت من ضيق زائد في التنفس داخل العناية المركزة، وتراجعت الحالة الصحية لها، رغم استقرارها نسبيا قبل أيام.

وأشارت المصادر إلى أن الفريق الطبي المعالج حاول السيطرة على الحالة، لكنها فارقت الحياة في حوالي الساعة التاسعة مساء، وسط حزن من جميع الأفراد المعالجين من أطباء وممرضين.

والدكتورة عبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948، وحصلت على الدكتوراه عام 1978 في الفقه المقارن، وتولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة، كما شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

كما أسست الدكتورة عبلة الكحلاوي، جمعية الباقيات الصالحات، وهي إحدى أكبر الجمعيات الخيرية الموجودة في مصر وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية بكافة المحافظات.