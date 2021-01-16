شقيق عبلة الكحلاوي عن إصابتها بكورونا: وضعها مستقر ولا تحتاج إلا للدعاء

قال الدكتور محمد الكحلاوي، شقيق الداعية الإسلامي الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي تخضع للحجر الصحي بعد إصابتها بفيروس كورونا، إن شقيقته حاليا لديها مشكلة بجهازها المناعي، وهو ما دفع الأطباء في العناية المركزة لإعطائها عقاقير من شأنها تنشيط الجهاز المناعي الخاص بها حتى لا يهاجم الفيروس رئتها، مؤكدا أن وضعها مستقر وتحتاج لدعوات محبيها.

شقيقته عاشت حياتها كلها لله

وأضاف «الكحلاوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن شقيقته عاشت حياتها كلها لله، وقامت ببناء بيت لرعاية السيدات المسنات، فضلا عن مشاركتها في جميع الأشياء الخيرية، لافتا إلى أنها وفي خضم زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا، كانت تذهب بنفسها إلى الدار لتقوم بمباشرة مهام عملها وتكون بجوار كافة المسنات ومن يطلبون المساعده: «هي لا تحتاج إلا للدعوات، وأن ربنا ينجيها من هذا المرض».

وكانت أسرة الداعية الإسلامية الشهيرة عبلة الكحلاوي، قد كشفت التفاصيل الخاصة بالحالة الصحية لها، حيث تتواجد بإحدى مستشفيات الحجز منذ أكثر من أسبوع، حيث ترقد في العناية المركزة، وهناك متابعة مستمرة لوضعها الصحي.

ونفت الأسرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حول تدهور الوضع الصحي للداعية الكبيرة وحاجتها للتواجد المستمرة على جهاز التنفس، مؤكدين أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، مطالبين بتحري الدقة فيما يتعلق بالوضع الصحي.

وطالبت أسرة الداعية الكبيرة جمهورها بالدعاء لها، حتى يتم الله شفاءها من هذا الفيروس، موجهين الشكر والتحية لكل متابعيها في مصر والعالم كله الذين يتابعون الحالة الصحية بشكل مستمر سواء عبر التواصل الهاتفي أو الرسائل أو عبر وسائل التواصل المختلفة.