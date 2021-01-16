الحالة مستقرة منذ يومين.. تفاصيل الوضع الصحي للدكتورة عبلة الكحلاوي

كشفت أسرة الداعية الإسلامية الشهيرة عبلة الكحلاوي تفاصيل الحالة الصحية لها، والتي تتواجد في إحدى مستشفيات الحجز منذ أكثر من أسبوع بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حيث ترقد في العناية المركزة، وهناك متابعة مستمرة لوضعها الصحي.

ونفت الأسرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حول تدهور الوضع الصحي للداعية الكبيرة وحاجتها للتواجد المستمرة على جهاز التنفس، مؤكدين أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، مطالبين بتحري الدقة فيما يتعلق بالوضع الصحي.

الوضع الصحي مستقر

وأكدت الأسرة أن الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوي مستقرة منذ يومين والحمد لله لا يوجد أي حاجة لجهاز تنفس، ونأمل أن يكون هناك تحركا قريبا من الأطباء لخروجها لغرفة عادية.

الأسرة تطالب جمهور عبلة الكحلاوي بالدعاء لها

وطالبت أسرة الداعية الكبيرة جمهورها بالدعاء لها لأن يتم الله شفاءها من هذا الفيروس، موجهين الشكر والتحية لكل متابعيها في مصر والعالم كله الذين يتابعون الحالة الصحية بشكل مستمر سواء عبر التواصل الهاتفي أو الرسائل أو عبر وسائل التواصل المختلفة.

يذكر أن عائلة الداعية عبلة الكحلاوي أصيبت بفيروس كورونا قبل عدة أيام، وتدهورت حالتها الصحية ونقلت إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث تتواجد بالعناية المركزة بأحد مستشفيات العزل.

جمعية الباقيات الصالحات

الدكتورة عبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948، وحصلت على الدكتوراه عام 1978 في الفقه المقارن وتولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة، كما شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

كما أسست الدكتورة عبلة الكحلاوي جمعية الباقيات الصالحات، وهي إحدى أكبر الجمعيات الخيرية الموجودة في مصر وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية بكل المحافظات.