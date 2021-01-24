نجوم الفن ينعون الداعية عبلة الكحلاوي: «سلام الله عليكي»

توفت منذ قليل الداعية عبله الكحلاوي اثر اصابتها بفيروس كورونا وحرص عدد من نجوم الفن نعي الراحله عبر السوشيال ميديا.

وكتبت نشوي مصطفي عبر حسابها الخاص بـ«إنستجرام» «مع السلامة ياحبيبتى الداعية الاسلامية الحاجة عبلة الكحلاوى فى ذمة الله، سلام الله عليكي ورحمته وبركاته».

وعلقت الاعلاميه لمياء فهمي عبد الحميد عبر«إنستجرام» قائلة: «إنا لله وان اليه رَاجِعون وفاة الداعيه عبلة الحكلاوي متأثره بفيروس كورونا».

كما نعت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الفنانة صفاء جلال قائلة: «البقاء لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ادعو لها».

وكتب الاعلامي احمد يونس عبر «تويتر»:‏ «توفيت الى رحمة الله دكتور ⁧‫عبله الكحلاوى‬⁩‏اللهم اسكنها الفردوس الاعلى هي وكل من فقدناهم من احبابنا».

وكتب الفنان مصطفي درويش عبر حسابه الخاص بـ«فيسبوك» «وفاه عبله الكحلاويالله يرحمك يا حبيبتي يارب».

وكانت توفت منذ قليل الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر ناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا، ومن المقرر أن تقام جنازة الداعية الراحلة غدًا الإثنين، بعد صلاة الظهر من مسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي بمنطقة القطامية.

والدكتورة عبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948، وحصلت على الدكتوراه عام 1978 في الفقه المقارن، وتولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة، كما شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدمة للعديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر وكان لها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضًا.