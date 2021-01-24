محافظ بورسعيد يهنئ مدير الأمن وقيادات الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة، اليوم الأحد، إلى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، والضباط والجنود والأفراد بمناسبة حلول الذكرى 69 لعيد الشرطة.

وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جبنا إلى جنب رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود.

وأكد محافظ بورسعيد على أننا جميعا نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها سيظل مكتوبا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، وستتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

من جانب آخر قدم دكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، التهنئة لمدير أمن بورسعيد وأيضاً لقيادات وضباط الشرطة وذلك بمقر مديرية الأمن بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الـ 69.

وأكد وكيل الوزارة على أن هذه الزيارة تأتي عرفانا وتقديرا لذكرى شهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية طواعية وضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن شرف الوطن ضد المحتل الغاشم عام 1952 بمحافظة الإسماعيلية.

وأشاد «باهى» بالبطولات الحقيقية التى يقدمها رجال الشرطة المصرية جنبا إلى جنب مع رجال الجيش في تطهير سيناء من أعداء الوطن والإرهاب الأسود، مؤكدا أننا جميعا سنظل نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما يقدم من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها سيظل مكتوبا بأحرف من نور في تاريخ مصر المشرف وتتوارثه الأجيال بكل فخر وعزة.

وقد قدم وكيل الوزارة درع المديرية إلى اللواء ناصر حريز تذكارا بهذه المناسبة بحضور وفد من قيادات مديرية التربية والتعليم ببورسعيد وسط إجراءات احترازية ووقائية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.