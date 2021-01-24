شائعتان وحقيقة.. الموت يطارد عبلة الكحلاوي من 2020 إلى 2021

رحلت عن عالمنا، منذ قليل، الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز72 إثر إصابتها بفيروس كورونا، وخلال الفترة الماضية، قبل إصابتها بكورونا، انتشرت عبر «السوشيال ميديا» خلال عام 2020 عدد من شائعات الوفاة التي طالت «الكحلاوي» لتظهر في كل مرة تنفيها قائلة: «سيبوني أكمل مسيرتي علي خير».

شائعة وفاة عبلة الكحلاوي في يوليو الماضي

في يوليو الماضي، انتشرت شائعة وفاة الداعية عبلة الكحلاوي لترد عبر برنامج «الحكاية» مع الاعلامي عمرو أديب قائلة: «أنا بخير، سيبونا نكمل مسيرة الخير بهدوء، فيه أرواح غالية عليا ومسؤولة عنها، سيبونا نكمل وقضاء ربنا يأتى كيفما شاء ووقتما شاء».

وقالت أيضا في مداخلة مع برنامج «بيت دعاء»: «ربنا يسامحهم اللي كل شوية يطلعوا شائعات، وكل شهر يطلعوا شائعة، حرام عليكم اتقوا الله يا ناس، الشائعة ظاهرة خطيرة، وتزيد خطورتها في زمن الفتن»، موضحةً أن مصر تعرضت لحوالي 30 ألف شائعة خلال شهرين أو شهرين ونصف.

وأضافت: «الحمد لله أنا باخد حسنات، ليه كل الشر ده، أنا بحب الناس كلها، ربنا يهديهم»، مؤكدة أن مصر تحتاج أبناءها في هذه الفترة، ومن ثم فإنهم يجب أن يكونوا على المستوى المطلوب، ناصحةً المصريين بأن يكثروا من الدعاء لبلدهم.

شائعة وفاة في سبتمبر الماضي

وفي سبتمبر الماضي ترددت شائعات وفاة عبلة الكحلاوي لترد صفحة جمعيتهاها «جمعية الباقيات الصالحات» عبر «فيس بوك» بتسجيل صوتي للداعية تنفي خلاله خبر وافتها قائلة: "السلام عليكم يا حبايبى ربنا يباركلى فيكم ويخليكم ليا ويسعد أيامكم ويجعل هذه الأيام تمر ويجعل هذه الأيام بخير طول ما انتوا معايا، وطول ما أهل الخير ماشين على طريق واحد إن شاء الله ربنا لا يضيعنا».

وواصلت الكحلاوي حديثها: «اللي بيطلع عليا الشائعات دي، أنا مش هقول غير الله يسامحه، عموما أمكم عبلة بخير وبحبكم أوى، وبحب كل حبايبى وبحب حتى الى مبيحبنيش بحبه، وربنا يشفيكم كلكم».