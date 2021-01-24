مديحة حمدي ناعية عبلة الكحلاوي: أخوها كان بيقولي إني شبهها أوي

نعت الفنانة مديحة حمدي، الدكتورة عبلة الكحلاوي، الذي غيبها الموت عن عالمنا مساء اليوم الأحد، عن عمر ناهز 72 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وقالت مديحة حمدي، في تصريح لـ«الوطن»، إنها تُشارك الداعية أحمد الكحلاوي، في «القافلة المحمدية» الذي يترأس إدارتها، متابعة: «دايمًا يجي يقولي إن طريقة أدائي وطريقة لبسي شبه عبلة الكحلاوي، وكذلك إلقائي للأحاديث والقصائد الدينية نفس الريتم والإيقاع».

وأشارت إلى أنها حظت بتكريمٍ أكثر من مرة، من قبل جمعية «عبلة الكحلاوي»، داعية الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.

ورحلت عن عالمنا، منذ قليل، الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز 72 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنه شقيقها محمد الكحلاوي في تصريحات لـ«الوطن».

وكانت أسرة الداعية الإسلامية الشهيرة عبلة الكحلاوي، قد كشفت التفاصيل الخاصة بالحالة الصحية لها، حيث تتواجد بإحدى مستشفيات الحجز منذ أكثر من أسبوع، حيث ترقد في العناية المركزة، وهناك متابعة مستمرة لوضعها الصحي.

والراحلة عبلة الكحلاوي، ولدت في 15 ديسمبر 1948، وحصلت على الدكتوراة عام 1978 في الفقه المقارن، وتولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة، وتولت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكُلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر، ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

وأنشأت الدكتورة عبلة الكحلاوي جمعية «الباقيات الصالحات»، وهي أحد أكبر الجمعيات الخيرية الموجودة في مصر، وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية بكافة المحافظات.