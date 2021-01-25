ضبط عامل بفندق سياحي بجنوب سيناء يتاجر في الهيروين

تمكن رجال مباحث شرم الشيخ من ضبط تاجر مخدرات يعمل بأحد الفنادق السياحية بالمدينة وبحوزته لفافات من مخدر الهيروين.

وكان قد تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من اللواء محمد كامل عناني مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء، يفيد بالقبض على متهم بالإتجار في الهيروين.

وكانت وردت معلومات للعميد أحمد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي، بقيام بعض تجار المخدرات بممارسة نشاطه الإجرامي بمنطقة الرويسات ووجه بتكثيف الإجراءات الأمنية وضبط الخارجين عن القانون ومكافحة الجرائم مع استمرار إحكام السيطرة واليقظة التامة والتواجد الأمني بشوارع وأحياء المدينة ووقف ظاهرة انتشار المخدرات بين المتعاطين والتجار للمواد المخدرة.

وأثناء تواجد النقيب كريم سكر ضابط بفرع البحث الجنائى بشرم الشيخ على كمين مخرج الرويسات وقيامه بفحص ركاب الميكروباص اشتبه في أحد ركاب الميكروباص ويدعى «أحمد . س . م . ا» مواليد 1987، ومقيم شارع المدرسة القديمة القلج مركز الخانكة محافظة القليوبية، ويعمل بأحد فنادق شرم الشيخ السياحية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 9 لفافات لمخدر الهيروين، ومبلغ 420 جنيها، ومحمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم 312 لسنة 2021 جنح قسم أول شرم الشيخ، واخطرت النيابة العامة بشرم الشيخ للتحقيق.