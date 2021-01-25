هيبقى أونلاين..«كورونا» يمنع إقامة المؤتمر السنوي الـ13 لطلاب الصيدلة

قالت سارة خالد الطالبة بالفرقة الثالثة «كلينكال» بكلية الصيدلة، ومسئولة التسويق بمكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، إنّ فيروس كورونا منع تنظيم المؤتمر السنوي لطلاب الصيدلة، فقرروا تنظيمه «أونلاين» بدلًا من إلغائه، موضحة أنّ المؤتمر يحمل مسمى «خطوة على الطريق» ويتم تنظيمه منذ 13 عامًا، وذلك من 1 وحتى 9 فبراير، موضحًا أنّ شعار المؤتمر هو هذا العام هو الرفض المجتمعي للمرضى مثل مرضى كورونا، ومرضى الصم والبكم.

وأشارت «سارة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ المؤتمر يُنظمه نشاط طلابي يسمى «الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة» والذي تأسس عام 1982 ويضم طلاب 38 كلية على مستوى الجمهورية ويهدف إلى تطوير طالب كلية الصيدلة حتى يستطيع مواكبة سوق العمل بعد التخرج، وذلك تحت رعاية نقابة الصيادلة.

وأوضحت أنّه كان من المقرر أن يتم عقد مؤتمر لطلاب الصيدلة خلال فترة إجازة نصف العام، ويتم عقد المؤتمر في 6 جامعات على مستوى الجمهورية حتى يتسنى لطلاب كليات الصيدلة من جميع أنحاء الجمهورية في الحضور بالجامعة التي تكون أقرب لهم.

في سياق متصل، كشف طه حاتم رشوان الطالب بالفرقة الخامسة "كلينكال" بكلية الصيدلة جامعة الفيوم، أنّ كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، استضافت المؤتمر عام 2019 وكان من المقرر أن تستضيفه هذا العام أيضًا، ولكنه تقرر إلغاء تنظيمه ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كوفيد 19، فقرروا إجراءه "أونلاين" بدلًا من إلغائه، موضحًا أنّ فيروس كورونا أوضح فضل العلم والجهود الطبية للأطباء والصيادلة والممرضين والمسعفين في محاولات التصدي والتعايش بأقل الخسائر مع الفيروس.

وبيّن أنّهم قرروا أن يكون عنوان المؤتمر هذا العام "خطوة على الطريق" رافعين شعار "تجاوز حدودك" وذلك لأنّهم يدركون جيدًا أهمية المؤتمر للمجتمع الطبي الصيدلي من كافة النواحي العلمية والمهنية، موضحًا أنّ تنظيم المؤتمر "أونلاين" سيسمح لعدد أكبر من الطلاب الحضور في أي مكان كانوا ويوفر عليهم معاناة السفر من محافظة إلى أخرى لحضور المؤتمر.

وأوضح أنّ المؤتمر هذا العام يدور حول مسارين رئيسيين الأول يشمل الصيدلة المجتمعية وتضم الأدوية المتاحة بدون وصفة وسوء التغذية وإرشاد المرضى والمضادات الحيوية والخطابة وإدارة المشاريع ومستحضرات التجميل، بينما المسار التاني يشمل المبيعات والتسويق الدوائي ويضم مقدمة عن التسويق الدوائي والعلامة التجارية الذاتية "تسويق الذات" ومهارات البيع وخدمة العملاء وإدارة الإجهاد والضغط والتسويق الدوائي، بالإضافة لموضوعات أخرى مثل حلقة نقاش بشأن المهن ومهارات البحث عن الوظائف وورش عمل مكثفة والتسويق الرقمي وتنظيم المشاريع.

ولفت إلى أنّ الطلاب المشاركين في المؤتمر، سيحصلون على شهادة تخرج مدعمة من نقابة صيادلة مصر، والإتحاد المصري لطلاب الصيدلة، ونقابة صيادلة مصر، والمؤسسة المصرية للصيدلة الإكلينيكية، ومن الشركات الراعية للمؤتمر وسيتم إرسال الشهادة أونلاين ويتولى صاحبها طباعتها أو ينتظر حتى عودة الدراسة ويتسلمها من الكلية.

وأكدّ على أنّ المؤتمر سيوفر تدريب للطلاب الحضور مع شركات الأدوية الراعية للمؤتمر، وذلك بمثابة فرصة جيدة لطلاب السنوات الأخيرة تؤهلهم لسوق العمل، خصوصًا أنّ المؤتمر سيتناول مناقشة دور الصيدلي وكيف يكون مؤهل لسوق العمل مرورًا بمختلف الوظائف التي أصبحت جديدة في المجتمع وتلائم الصيدلي، إنتهاء بالعلوم الفرعية التي تميز الصيدلي في سوق العمل مثل التسويق وغيره.