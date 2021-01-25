ضوابط وشروط الحصول على مساعدات «التضامن» الاستثنائية للإغاثة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الحماية الاجتماعية يعمل على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، ويفي بالاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة، ومحدودية الدخل والظروف الاقتصادية غير المتوقعة والكوارث الطبيعية أو الحوادث، وذلك لضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة.

وأوضحت «التضامن»، صرف مساعدات مالية «دفعة واحدة» في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حال تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لحوادث مثل الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات، وغيرها.

وأشارت إلى أن المساعدات تُصرف في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة - غير المؤمن عليها، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من تعويضات الإغاثة والنكبات خلال 2020 وصل إلى 13 ألف و24 أسرة، بتكلفة إجمالية تراكمية قدرها 58 مليون و653 ألف جنيه.

كما بلغ إجمالى المنصرف للمساعدات الاستثنائية 51 مليون جنيه خلال 2020.

شروط الحصول على مساعدات الاغاثة

وأوضحت وزارة التضامن شروط الحصول على مساعدات الإغاثة، عبر تقديم المستندات التالية:

1- شهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث.

2- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

3- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه، أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

4- تقرير طبى من مستشفى حكومى يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

5- تقرير زراعى فى حالة حدوث خسائر فى الأراضى الزراعية.

6- تقرير بيطرى فى حالة نفوق الماشية.​

7- تقرير هندسى فى حالة الإنهيارات المنزلية.

8- تقديم طلب لوحدة الشئون الإجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث فى خلال 60 يومًا من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس ، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقاً به المستندات المؤيدة.