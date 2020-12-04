وزيرة التخطيط: برامج الحماية الاجتماعية سبب انخفاض نسبة الفقر المدقع

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن بحث الدخل والإنفاق مفيد للدولة المصرية على مستوى مؤشرات الفقر، لافتةً إلى أنه كان يتزايد في مصر بداية من عام 1999، لكن هذا المعدل انكسر في بحث عام 2019-2020 لأول مرة.

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن معدل الفقر انخفض من 32.5% إلى 29.7%، مشددةً على أن هذا المعدل ليس كافيًا، وأن الدولة المصرية تعمل على خفضه بشكل أكبر.

وتابعت: "هذا الانكسار في معدل الفقر معناه أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح"، مشيرةً إلى أن الفقر لم يعد يتوقف على الدخل فقط، لكنه أصبح متعدد الأبعاد، إذ يجرى قياس متوسط الفرد من الخدمات مثل التعليم والمياه والصرف الصحي والبنية الأساسية وشبكة الطرق والخدمات الصحية.

وأوضحت، أن الدولة المصرية نفذت عددًا كبيرًا من التدخلات خلال السنوات الماضية، مثل زيادة حجم الاستثمارات في كل المجالات والصحة والتعليم والطرق والبنية الأساسية وقوافل المبادرات الرئاسية الصحية والقضاء على قوائم الانتظار ومبادرة 100 مليون صحة: "كل التدخلات منضبطة ومدروسة وتسري على جميع القرى والمحافظات".

ولفتت، إلى أن الفقر المدقع كانت قد زادت نسبته إلى نحو 6.2%، بما يعادل 6 ملايين شخص، لكن نتيجة لبرامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات والدعم التمويلي انخفض هذا المعدل إلى 4.5%.

وأشارت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة ورئيس الوزراء من خلال لجنة يترأسها لوضع خطة للحد من ظاهرة زيادة السكانية، لافتةً إلى أنها قضية مجتمعية، اقتصادية، سياسية، ثقافية، وتوعوية: "سنواجه هذه المشكلة بمحورين، الأول هو خطة لضبط معدلات النمو السكاني من خلال أكثر من محور مثل التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل لها، والثاني رفع خصائص السكان".