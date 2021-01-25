مصطفى جاد عن إخراجه كليب «الذكرى الشتوية» لكارمن سليمان: مغامرة جديدة

يطرح المنتج والفنان مصطفى جاد، أولى تجاربه في عالم الإخراج مع زوجته الفنان كارمن سليمان «الذكرى الشتوية» يوم الخميس المقبل.

الأغنية من كلمات الشاعر باسم عادل وألحان تامر علي وتوزيع يحيي يوسف، وستطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقناة كارمن بـ«اليوتيوب».

وقال مصطفى جاد لـ«الوطن»، إن «الإخراج في الكليب الجديد تجربة حلمت بيها كتير قوي مغامرة حاببها بكل تفصيلة فيها»

يذكر أن آخر أغنيات كارمن سليمان التى طرحتها كانت «لينا رقصة»، التي تعاونت خلالها مع الموزع المغربي جلال الحمداوي وكلمات وألحان عزيز الشافعي، وكان عبارة عن شكل موسيقي راقص، بطابع مصري مبهج، وبلهجة مصرية معاصرة، وتتكلم عن رقصتها الخاصة مع حبيبها، وأرادت أن تبعث برسالة من الأغنية، وهى الاحتفال مع العائلة والأصدقاء والرقص مع من تحبون.

الفيديو كليب كان من إنتاج موسيقى وإشراف مصطفى جاد، ومن إخراج المخرج الشاب مصطفى عامر، وتم تصويره في مصر على مدار جلسات عديدة جمعته بفريق العمل.