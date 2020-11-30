مصطفى جاد يعلن وفاة عم الفنانة كارمن سليمان

أعلن الملحن مصطفى جاد من خلال تغريدة عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" وفاة عم زوجته الفنانة كارمن سليمان.

وقال "جاد" في تغريدته: "البقاء و الدوام لله و إنا لله و إنا إليه راجعون عم زوجتي الأستاذ جمال نوفل في ذمة الله، لا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم".

وكانت شاركت الفنانة كارمن سليمان في مهرجان الموسيقى العربية ضمن فعاليات الليلة الثالثة لمهرجان الموسيقى العربية، والتي أقيمت بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت "كارمن" خلال فقرتها عدد من الأغنيات التراثية، بالإضافة إلى باقة أخرى من الأغاني التي اشتهرت بها.

وخلال الفترة الأخيرة، طرحت الفنانة مؤخرًا أغنية "لينا رقصة"، وحققت نجاحًا كبيرًا، وكانت قد تعدت مرات مشاهدتها حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، منذ طرحها قبل شهر عبر القناة الرسمية للفنانة كارمن سليمان على "يوتيوب".

وجاءت أغنية “لينا رقصة”، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.

وفي سبتمبر الماضي كانت طرحت شركة "نتفليكس"، اليوم، أغنية الفنانة المصرية كارمن سليمان "طريقي إلى النجوم"، وهي الأغنية الرئيسية في فيلم الرسوم المتحركة القادم فوق القمر.

وعلقت كارمن سليمان، في بيان: "يسعدني التعاون مع نتفليكس في هذا المشروع الجديد، كممثلة لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشهد حاليًا اهتمامًا كبيرًا من نتفليكس بصناعة وإتاحة المحتوى بالدبلجة المصرية والعربية ليتناسب مع كل العائلة".

وتابعت: "لطالما كنت حريصة على المشاركة في فيلم مميز وبالدبلجة المصرية مثل فيلم فوق القمر، من صناعة أحد أساطير الرسوم المتحركة جلين كين، أتشوق لمشاهدة الفيلم مع عائلتي ومتابعة مغامرة فاي فاي المشوقة لتحقق المستحيل."