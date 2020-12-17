تفاصيل ظهور كارمن سليمان في برنامج أبلة فاهيتا

تحل المطربة كارمن سليمان، ضيفة على برنامج «لايڤ من الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، اليوم الخميس، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

تكشف «كارمن» خلال اللقاء العديد من الأسرار عن حياتها الشخصية والمهنية.

كما يحل الدكتور هشام العامري عضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة ضيفا أيضًا، في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج «لايف ‏من الدوبلكس»، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.

كانت شركة "نتفليكس"، قد طرحت منذ أيام، أغنية الفنانة المصرية كارمن سليمان "طريقي إلى النجوم"، وهي الأغنية الرئيسية في فيلم الرسوم المتحركة القادم فوق القمر.

وعلقت كارمن سليمان، في بيان: (يسعدني التعاون مع نتفليكس في هذا المشروع الجديد، كممثلة لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشهد حاليًا اهتمامًا كبيرًا من نتفليكس بصناعة وإتاحة المحتوى بالدبلجة المصرية والعربية ليتناسب مع كل العائلة).

وتابعت: (لطالما كنت حريصة على المشاركة في فيلم مميز وبالدبلجة المصرية مثل فيلم فوق القمر، من صناعة أحد أساطير الرسوم المتحركة جلين كين، أتشوق لمشاهدة الفيلم مع عائلتي ومتابعة مغامرة فاي فاي المشوقة لتحقق المستحيل).