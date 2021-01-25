إنشاء 6700 بئر في مطروح للاستفادة من مياه الأمطار

قال الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعمل على تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار التي تسقط خلال موسم الشتاء على المنطقة، الأمر الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لأهالي المنطقة.

وأشار «زغلول» إلى أن مياه الأمطار التي تسقط سنويًا على مصر تقدر بـ2.5 مليار متر مكعب من المياه، ويعمل مركز بحوث الصحراء على الاستفادة منها بإنشاء الآبار الجوفية التي بلغ عددها 670 بئرًا وخزانًا، مؤكدا وضع خطة لتطوير الوديان والمراعي الطبيعية لتحسين القدرة الانتاجية لمساحة 90 ألف فدان بمطروح وزيادة إنتاجية الأغنام والماعز لحوالي 600 ألف رأس، للمساهمة في توفير اللحوم الحمراء عالية الجودة وإمكانية التصدير، خاصة من الأغنام البرقي وإنشاء نماذج للزراعة التكاملية باستخدام مياه الآبار المالحة بمنطقة المغرة.

وتابع بأنه من المستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الامطار بسعة إجمالية 825 ألف متر مكعب في العام، لتنمية 100 كم طولي في بطون الوديان، من خلال إنشاء 2000 سد أسمنتي لحجز وتوزيع مياه الأمطار لتخدم استصلاح 1900 فدان جديدة داخل الوديان.

وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء، أن الدولة المصرية وضعت خطة متكاملة لتعظيم الإنتاجية الزراعية في مطروح وسيوة، وذلك بإنشاء مشروعات تصنيع زراعي وإنتاج حيواني وداجني، لافتًا إلى إنشاء محطة ميكنة زراعية ووحدة إرشادية في سيوة، كما تم إطلاق قوافل بيطرية فى المحافظات والمناطق الحدودية.

وأوضح أن التنمية تتم أيضًا في منطقة سيناء للاستفادة من مياه الأمطار، وذلك بدعم التجمعات البدوية بأشجار الزيتون وشتلات أشجار اللوز، كما نفذت وزارة الزراعة 18 تجمعًا زراعيًا جديدًا من الصناديق العربية، كما تم تنفيذ مشروع إنشاء ثلاث مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة، بهدف تقديم وتوفير كافة الخدمات الزراعية للتجمعات الزراعية الجديدة ومشروعات التنمية الزراعية الجديدة والمستقبلية في شبه جزيرة سيناء، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 540 مليون جنيه.