الزراعة: خطة لخفض استهلاك المبيدات بنسبة 50%

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، إنه تم وضع خطة جارٍ تنفيذها لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يصل الخفض إلى 50% بحلول عام 2030.

وأضاف عبدالمجيد أن الوزارة تقوم بتشديد الإجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وهى شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة وتبقى الحاجة الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة وهذا ما سوف يتم إضافته فى تعديلات قانون الزراعة.

وأكد أنه تم التأكيد على عدم تسجيل أى مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الأمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل فاعليته، وعملاً على زيادة الدور الإرشادي فيما يخص تداول المبيدات فقد تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية لأول مرة هذا العام بأكثر من 5000 نسخة وزعت مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة، حيث يعتبر ذلك نوعا من التوجه إلى الإرشاد الرقمي.

وأكد أنه يتم حالياً تنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، حيث تم أخذ ما يقرب من 5 آلاف عينة خلال عام 2020 من الخضر والفاكهة من 20 سوقا رئيسية في 17 محافظة وإجراء التحاليل لها بمعامل الوزارة للتأكد من توافقها مع النسب المسموح بها أو اتخاذ إجراء بشأن أى مبيد يكتشف أن له متبقيات في المنتج المتداول.

وتابع أنه تم الانتهاء من تأهيل وتدريب 12 ألفا و180 من مطبقى المبيدات ضمن تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائى، كما تم إعداد برامج تدريبية لكل محصول وإدارته بداية من الزراعة حتى الحصاد.