«الزراعة»: مصر حققت 85% من الاكتفاء الذاتي في حجم الإنتاج السمكي

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن مصر شهدت طفرة كبيرة في قطاع الإنتاج السمكي، حيث يجرى إنتاج نحو مليوني طن سنويا، منهم 80% الاستزراع السمكي وهو ما جعل مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في إنتاج الأسماك من المزارع، وأيضا المرتبة السادسة عالميا، والثالثة على مستوى العالم في إنتاج أسماك البلطي، وهذه هي أهم الأسماك الموجودة لدينا.

استثمارات في مناطق جديدة بمجال الاستزراع السمكي

وأضاف القرش، خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن «كان لدينا بعض الأسماك التي نستوردها وهي الأسماك المالحة ولم يكن لدينا كم كبير من الإنتاج يحدث فيها، إذ ضخت الدولة استثمارات في مناطق جديدة بمجال الاستزراع السمكي سواء بركة غليون أو منطقة مشروع الفيروز، الذين ينتجوا أنواع من الأسماك لم تكن لدينا في مصر ونستوردها، كما منحت الدولة المصرية فرصة لتصديرها، لأن التطوير الذي حدث للدولة في مجال الإنتاج السمكي يوفر فرصا جديدة ويعطي أفاق جديدة للتوسع في هذا القطاع لأن حيويته في محورين الأول هو أن مصر لديها الموارد التي تساعدها لكي تعظم من إنتاجها».

مصر استطاعت أن تصل إلى مراتب متقدمة في الاستزراع السمكي

وأكد، أن مصر استطاعت أن تصل إلى مراتب متقدمة في هذا القطاع، كما أن قطاع الإنتاج السمكي يمثل بديلا مهما للغاية للبروتين الحيواني، إذ أن سعره مناسب كما يقبل المصريون عليه، بالإضافة إلى أن الفرص الاستثمارية فيه كبيرة، وهو ما يساعد على توفير الأمان الغذائي بشكل أكبر للمواطن المصري.

مصر حققت 85% من الاكتفاء الذاتي في حجم الإنتاج السمكي

وأردف، أن مصر حققت 85% من الاكتفاء الذاتي في حجم الإنتاج السمكي، وبالنسبة لـ 15% التي نستوردهم فنحن نستورد أنواع ليست موجودة في مصر مثل الماكريل، السردين، الرنجة، إذ أنها لا تصلح للزراعة في مصر، لكن مع التوسعات وإدخال أصناف جديدة من أسماك المياه المالحة ستقل هذه الفجوة، كما أن مصر تصدر أسماك المياه العذبة مثل البلطي والبوري.