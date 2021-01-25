«الأرصاد» تكشف عن درجات الحرارة في المحافظات بينها مدن تقترب من الصفر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح ستكون معتدلة.

طقس شديد البرودة على القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون معتدلًا على شمال الصعيد ودافئا على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية

وتابعت هيئة الأرصاد، أنّ الشبورة المائية تظهر صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية منة الشرقاوي، والمذاع عبر القناة الأولى الفضائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 20 والصغرى 10.

- الإسكندرية: العظمى 19 والصغرى 11.

- مرسى مطروح: العظمى 19 والصغرى 9.

- بورسعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

- دمياط: العظمى 19 والصغرى 10.

- الإسماعيلية: العظمى 20 والصغرى 8.

- السويس: العظمى 20 والصغرى 10.

- العريش: العظمى 19 والصغرى 9.

- طابا: العظمى 20 والصغرى 10.

- سانت كاترين: العظمى 15 والصغرى 2.

- شرم الشيخ: العظمى 23 والصغرى 13.

- الغردقة: العظمى 23 والصغرى 12.

- الفيوم: العظمى 20 والصغرى 7.

- بني سويف: العظمى 20 والصغرى 7.

- المنيا: العظمى 21 والصغرى 5.

- أسيوط: العظمى 21 والصغرى 5.

- سوهاج: العظمى 22 والصغرى 6.

- قنا: العظمى 23 والصغرى 6.

- الأقصر: العظمى 24 والصغرى 7.

- أسوان: العظمى 25 والصغرى 8.

- الوادي الجديد: العظمى 22 والصغرى 4.

- شلاتين: العظمى 25 والصغرى 15.

- حلايب: العظمى 24 والصغرى 16.

- سيوة: العظمى 19 والصغرى 3.