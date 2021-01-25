تركيب 3000 عداد كودي للمباني المخالفة والعشوائية بالمحافظات: أول دفعة

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تركيب 3 آلاف عداد كودي كأول دفعة منذ فتح باب التقدم من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بجميع شركات توزيع الكهرباء التسععلى مستوي المحافظات، منذ شهر يوليو الماضي، للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية بالمباني المخالفة والعشوائية.

استمرار تلقي طلبات المواطنين

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن شركات توزيع الكهرباء قامت بعد إجراء المتقدمين بسداد المقايسات البالغ عددها حتي الآن 12 ألف و500 مقايسة، باجراء 200 ألف معاينة فنية لازمة للتركيب بجميع المحافظات، للقضاء على ظاهرة سرقة التيار.

ولفت المصدر إلى استمرار المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء في تلقي طلبات المتقدمين لتحويل نظام ممارسة استهلاك الكهرباء إلى تركيب عدادات كودية للمباني العشوائية والمخالفة، والتي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حتي نهاية شهر مارس المقبل.

تحصيل المقايسات بعد إجراء المعاينات الفنية

وتستعرض «الوطن» أسعار المقايسات والعدادات للسكني والتجاري والتي تم تحصيل قيمتها بعد إجراء المعاينات الفنية اللازمة، طبقًا لأولوية طلبات المواطنين عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء

سعر العداد الكودي

- 1247 جنيهًا قيمة العداد الأحادي شامل ضريبة القيمة المضافة ومصاريف النقل والتخزين.

- 1547 جنيهًا قيمة العداد الثلاثي شامل ضريبة القيمة المضافة ومصاريف النقل والتخزين.

- يتم إضافة 285 جنيها مصاريف تركيب العداد.

اسعار المقايسات للمنازل

- سعر المتر 18 جنيهًا لتصل إلى 1800 جنيه لكل 100 متر بالمدن.

- سعر المتر 9 جنيهات لتصل إلى 900 جنيه لكل 100 متر بالقرى.

- يتم إضافة 14.25 جنيه ضريبة القيمة المضافة على إجمالي التركيب.

- يتم إضافة 43.43 جنيه مصاريف مراجعة وإشراف وفحص.

أسعار المقايسات للتجاري

- 30 جنيهًا للمتر، لتصل إلى 3000 جنيه لكل 100 متر بالمدن.

- 15 جنيهًا للمتر لتصل إلى 1500 جنيه لكل 100 متر بالقرى.

- يتم إضافة 14.25 جنيه ضريبة القيمة المضافة على إجمالي التركيب.

- يتم إضافة 43.43 جنيه مصاريف مراجعة وإشراف وفحص.