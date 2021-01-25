في وزارة الكهرباء.. أبرز المعلومات عن «إدارة إسعاد المتعاملين»

استحدثت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إدارة جديدة لتحديد معايير ضمان الجودة لكل الخدمات التي تقدم للمواطن ومعالجة الأسباب التي تؤدى إلى شكاوى، «إدارة الجودة وإسعاد المتعاملين» وقد تخطت فكرة الاكتفاء بتلقي الشكاوى وتسعى للقضاء على أسباب الشكوى حتى لا تتكرر.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، كل ما تريد معرفته عن «إدارة الجودة وإسعاد المتعاملين» في السطور التالية..

إدارة الجودة وإسعاد المتعاملين من وزارة الكهرباء

ووفقًا لبيانات وزارة الكهرباء فأن إدارة الجودة وإسعاد المتعاملين، تم استحداثها من أجل..

تضع إدارة الجودة وإسعاد المتعاملين على قائمة أولوياتها خلال تنفيذ خطة لتحسين وتطوير الخدمات وإيجاد آليات للتسهيل على كافة المواطنين من كبار سن أو ذوى احتياجات خاصة أو مستثمرين أو مشتركين.

تهدف الإدارة إلى تعزيز العلاقات بين قطاع الكهرباء والمشتركين لضمان تقديم خدمات وفق معايير ترضي توقعات المواطنين والتحقق من رضا العملاء وإعداد نموذج موحد لمراكز خدمة الجمهور تشمل توحيد المحور الهندسى والتكنولوجى وبناء القدرات البشرية ومراقبة إتاحة الخدمات.

تم وضع خطة زمنية لتطبيق معايير جودة الخدمة لكل قنوات تقديم الخدمات من حيث تدريب الموظفين و قناة تقديم الخدمة ومشاركة المواطنين فى وضع اقتراحات لتطوير الخدمات المقدمة.

إدارة الجودة تستهدف تشجيع وبناء قدرات موظفين خدمة العملاء من خلال خطـة موضوعـة لتعزيز انتماءهم عن طريق إجراء تقييم شامل لقدراتهم وتدريبهم حيث أنهم أساس لتحقيق جودة الخدمات المقدمة، و جارى إعداد ميثاق للمتعاملين يتبنى أفضل السياسات العالمية لتوضيح حقوق وواجبات مقدم الخدمة وطالب الخدمة.

يتم تطبيق معايير لجودة الرد على الشكاوى تشمل المدة الزمنية اللازمة والإجراءات والآليـة المناسبة للرد على كل نوعية شكوى وبالتنسيق مع إدارة خدمة المواطنين بوزارة الكهرباء.