فيلم «ريما» يتساوى مع «الخطة العامية» في إيرادات أمس بـ21 ألف جنيه

حقق فيلم الرعب «ريما»، أمس الأحد، 21 ألف جنيه، ليبلغ إجمالي الإيرادات مليون و900 ألف جنيه منذ طرحه في دور العرض.

ويشارك في بطولته محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبدالقادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، والعمل السينمائي له جمهوره الخاص الذي استطاع من خلاله أن يجذب شريحة من الفنانين.

ويشارك في بطولة العمل عدد آخر من الفنانين منهم مها نصار، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، أحمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبدالحميد العوام، منتج فني مدحت لبيب، تصوير أحمد عاشور، إنتاج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.

فيلم «الخطة العايمة» حقق 21 ألف جنيه

وتتساوى إيرادات فيلم «ريما» مع فيلم «الخطة العايمة»، الذي حقق ما يقرب من 21 ألف جنيه بدور العرض، بينما حقق فيلم «الصندوق الأسود» إيرادات وصلت إلى 6 آلاف جنيه.

وحقق فيلم «وقفة رجالة» أمس الأحد، بدور العرض، إيرادات وصلت إلي 26 ألف جنيه، هو يعد رقما قياسيا في ظل انتشار فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي.

تدور أحداث الفيلم في إطار «لايت» حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

والعمل من بطولة كلا من سيد رجب، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، حيث حققوا كوميديا خاصة، بالتعاون مع شريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.