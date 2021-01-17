فيلم «وقفة رجالة» يتصدر إيرادات موسم رأس السنة بـ340 ألف جنيه

لا يزال فيلم «وقفة رجالة» يتصدر إيرادات موسم رأس السنة، حيث حقق، أمس السبت، بدور العرض إيرادات تقرب من 340 ألف جنيه، وسط إشادات عديدة من الجمهور وصناع الفن.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار «لايت» حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

كوميديا ماجد الكدواني بالفيلم تحظى بإعجاب الجمهور

واستطاع ماجد الكداوني أن يحقق نجاحا كبيراً من خلال كوميديا جديدة بفيلم «وقفة رجالة» برفقة سيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخى، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

ويتنافس الفيلم مع 9 أفلام أخرى، هي «ريما، الصندوق الأسود، توأم روحي، زنزانة 7، عفريت ترانزيت، صابر وراضي، ريما، حظر تجول، خان تيولا، الخطة العايمة».

فيلم «ريما» يحقق 23 ألف جنيه

وفيلم الرعب «ريما» له جمهوره الخاص الذي استطاع من خلاله أن يجذب شريحة من الفنانين،حيق حقق مايقرب من 23 ألف جنيه، ويشارك في بطولته محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبدالقادر، ايهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، أحمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبدالحميد العوام، منتج فني مدحت لبيب، تصوير أحمد عاشور، إنتاج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.

بينما حقق فيلم «الخطة العايمة» إيرادات عالية، حيث وصلت إلى 21ألف جنيه أمس، وفيلم «الصندوق الأسود» وصلت إيرادات إلى 10 آلاف جنيه، وفيلم «حظر تجوال» حقق ألف و600 جنيه.