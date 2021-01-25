محطات في حياة وزير الخارجية التونسي المصاب بكورونا: شغل مناصب رفيعة

أعلن وزير الخارجية التونسي، عثمان الجراندي، مساء أمس الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال الجراندي، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن التحاليل أثبتت إصابته بكورونا، رغم من اتخاذه لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامه للبروتوكول الصحي.

وأشار الوزير التونسي، إلى أعراض قاسية، جعلته أكثر إصرارا على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير التطعيم ضد الفيروس لحماية الشعب التونسي من الوباء رغم الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اعلن في 24 أغسطس 2020، عن تعيين الجراندي، لتولي منصب وزير الخارجية التونسية.

ونرصد أهم المعلومات عن وزير الخارجية التونسي:

- ولد في «حمام الأنف» المدنية الساحلية الواقعة على مسافة 16 كيلو متر جنوبي شرقي العاصمة «تونس».

- انضم الجراندي إلى السلك الدبلوماسي منذ 1979.

- عمل بين 1981 و1988 كسكرتير أول لسفارة تونس في الكويت ثم كمستشار في وزارة الخارجية التونسية.

- عين في بعثة التونسية في الأمم المتحدة في عام 1990.

- شغل منصب مستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الديلوماسية.

- شغل منصب وزير الشؤون الخارجية بين 2013 و2014 في حكومة علي العريض.

- تولى منصب سفير تونس في نيجيريا في عام 1994.

- شغل منصب المكلف بالشأن الإفريقي في وزارة الخارجية التونسية في 1998.

- شغل منصب نائب ممثل تونس في الأمم المتحدة في 2000.

- شغل منصب سفير تونس في كوريا الجنوبية في 2002.

- تولى منصب مدير عام للمؤتمرات والنّدوات الدولية بوزارة الخارجية التونسية في 2005

- شغل منصب المكلف بمهمة في ديوان وزير الخارجية في 2008.

- شغل منصب سفير تونس في الأردن في 2010.

- شغل منصب المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة بين أغسطس 2011 ونوفمبر 2012.

- تولى منصب وزير الخارجية في حكومة علي العريض في 8 مارس 2013.