مها الصغير تكشف علاقة والدها بوالدتها: «اتجوزته ومعهوش غير 100 جنيه»

نشرت الاستايلست مها الصغير صورة لوالدتها ممسكة بيد والدها داخل أحد المستشفيات التي يتواجد فيها الأخير نتيجة إصابته بفيروس كورونا، مستعرضة قصة الحب التي جمعت بينهما على مدار سنوات طويلة.

وعلقت الصغير عليها: «في حاجه مهمة أوي عايزه كل العالم يعرفها، أكيد مش هعرف أكتب الكلام ده تاني.. أبطال القصه دي هم أبي وحياتي كلها واللي يعرفني كويس يعرف أن محمد الصغير مش أبويا بس هو حب عمري والبطلة التانية هي أعظم ست في العالم ملكه العلايلي.. قصة حب عشتها على مدار كل يوم وكل ثانيه لغاية اللحظة حتى لما اتطلقوا كنت عارفه أنه بيحبها وهي بتحبه وعمري ما شفته أو شفتها سعيدة غير وهي مراته».

وأضافت: «المهم أمي اتجوزت أبويا وهي من عائلة ارستقراطيه وهو من عائلة بسيطة وتحدت أهلها وقطعوها وهو لم يكن معاه سوى 100 جنيه، وحصل مشاكل واتطلقوا من 22 سنة ويوم ما تعب وهو حواليه ناس كتير أوي (بس في الأفراح فقط)، طلب مني أطلب أمي في التليفون وطلب يشوفها وجت له على طول، يوم ما حس إنه ضعيف أوي وتعبان بجد طلب ضهره وسنده اللي بجد مش في المنظره وجت وطلب منها متزعلش منه وإنها تتجوزه على سنة الله ورسوله تاني».

وتابعت: «أصدقاء الأبطال في هذا الفيلم الجميل اللي شهدوا هذه اللحظة هما أنا وأخويا مصطفى وأخويا التاني الدكتور اللي مسبنيش لحظه يحيي البستاني.. الدنيا اتدربكت وطلب مأذون وجه المأذون جوز ملكة العلايلي لمحمد الصغيرعلى سنة الله ورسوله فهذه العظيمة اتجوزته وهو محلتوش حاجة وفي عز ضعفه ورجعت له وهو في عز ضعفه برده».

مها الصغير: أبويا في أمس الحاجة للدعاء

وأكملت: « نام في حضنها وهو مرتاح اوي.. هو الآن في أمس الحاجه للدعاء لأنه في لحظات حرجة.. ادعوا له وأسفه إني طولت عليكوا».

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد الصغير

أصيب خبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وزوجة أحمد السقا بفيروس كورونا، أول يناير الجاري، دخل على إثره المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

ويتواجد حاليا على جهاز التنفس الصناعي بعد تعرضه لصعوبة التنفس بسبب إصابته بمضاعفات في الرئة، ويباشر فريق طبي متخصص متابعة الحالة بدقة، وتحت إشراف طبي متكامل.