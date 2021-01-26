مدير جمعية «نيو إيجيبت» في نيويورك عن «صفط تراب»: نموذج للتحضر

قال ماجد أمين، مؤسس مجموعة «نيو إيجيبت»، ونائب رئيس المجموعة، إنَّ المشاركة في تطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، من خلال المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، تشمل حملة «صفط تراب» كبداية مع وزارتي الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والبيئة فضلًا عن محافظة الغربية، التي ستكون نموذجًا للمحافظات.

وأكّد «أمين»، لـ«الوطن»، أنَّه سيتمّ تنفيذ دورة تدريبية خلال الفترة المقبلة مع شباب قرية "صفط تراب"، لخلق كوادر قادرة على قيادة العمل البيئي والمجتمعي، من خلال المحاضرات والزيارات الميدانية لتطبيقات ونماذج قابلة للتطبيق بالقرية، بمشاركة 50 شابًا وشابة كمتطوعين من الأهالي.

وأوضح أنَّ محافظة الغربية ضمن محافظات برنامج الإدارة المتكاملة للمخلفات الذي سيسهم في حل مشكلة المخلفات بها، وذلك بالتنسيق مع كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة وكلية الفنون الجميلة بدمياط.

وأضاف أنَّ جمعية «نيو إيجيبت»، بدأت بعد انتهاء المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، والذي شارك فيه بدعوة من وزارة الهجرة المصرية، وأعقبه فتح باب للتواصل مع وزارة البيئة وطرح فكرة التعاون بين مجموعة «نيو إيجيبت»، والنادي النسائي المصري الدولي بنيويورك، حيث تمّ عرض تجربة قرية «يونس» على المجموعة كمثال يحتذى به لدعم قرى مصر، حيث قامت مجموعة «نيو إيجيبت» بإختيار عشوائي لقرية صفط تراب مركز المحلة بمحافظة الغربية وتم التواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لحثهم على تكوين كيان خيري داخل القرية ليكون بداية للتواصل.

وأشار «أمين»، إلى أنَّه تمّ التواصل مع شباب «صفط تراب»، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت نتيجة هذا التواصل إمداد جمعية «نيو إيجيبت» الوحدة الصحية بالقرية بكل احتياجاتها الشهرية والالتزام بدعم الوحدة الصحية، مدة لا تقل عن 6 أشهر للتأكّد من وجود البنية التحتيه للمركز الطبي، موضحًا أنَّه تمّ التواصل مع وزارة البيئة، وطرح بعض المشكلات البيئية على الوزراة والتي رحبت بدورها بالتعاون مع الجمعية، وتمّ إرسال وفد من وزارة البيئة للقرية.

تدشين مبادرة «اتحضر للأخضر» في القرية

وتابع أنَّه تمّ اتخاذ كل الإجراءات لحل مشاكل القرية بعد أن تمّ التنسيق للاختيار القرية قرية نموذجية ضمن المبادره الرئاسية «اتحضر للأخضر»، حيث تعاني القرية من مشكلات عديدة منها: إزالة القمامة وتطهير مخلفات الترع والمصارف، وتدبيش وتبطين الترع وهي: «ترعة آدم، حيبة الغربية، ترعة القرشية».