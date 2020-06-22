مدير المحميات الطبيعية: مبادرة "أتحضر للأخضر" تهدف لنشر الوعي

قال تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية في البحر الأحمر، إن الحملة التي تم إطلاقها تحت شعار "أتحضر للأخضر" هي الأولي من نوعها لنشر الوعي البيئي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلن عنها النائب طلعت السويدي خلال اجتماعه بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تهدف إلى نشر الوعي البيئي خلال الـ3 سنوات المقبلة بداية من العام الجاري.

وأضاف "كمال" خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية، أن المبادرة تهدف لنشر الوعي البيئي بين المواطنين بهدف حماية البيئة والحفاظ عليها، موضحًا أن المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على نشر الوعي بين المواطنين وحثهم للحفاظ على البيئة، حيث تم تنفيذ عددًا من الحملات للحفاظ على البيئة ولتنظيف المحميات الطبيعية بالمحافظة.

وأكد أن الأجانب القاطنينن في المحافظة والزائرين لها دائمًا ما يهتمون بالبيئة البحرية ويسعون للحفاظ عليها ويساعدون الدولة في حمايتها، مشيرا إلى أن البحر الأحمر موارده مختلفة ويحوي أهم موارد العالم، وذلك لوجود شواطئ مميزة فيه والكثير من الأحياء البحرية والكائنات البحرية النادرة.