6 برامج لـ«التضامن» تستهدف الوقاية من الإدمان.. اعرفها

يعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى على توعية الجمهور بخطورة الإدمان، من خلال تنظيم حملات توعوية بأضرار المخدرات، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المترتبة على تعاطى المخدرات، حيث اطلقت الوزارة العديد من البرامج لمكافحة ادمان المخدرات كالتالى:

تدريب الكوادر الشبابية

من خلال هذا البرنامج تم تدريب 1500 شاب وضمهم لوحدات التطوع، وتجاوز عدد المتطوعين فى "اختار حياتك" 30 ألف شاب.

بيت التطوع

افتتحت 4 بيوت للتطوع، وتم توعية أكثر من 45 ألف طالب وطالبة بأضرار الإدمان على مدار الفصل الدراسي الأول، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإدمان، إلى جانب تنفيذ 5 مبادرات ميدانية توعوية "اختيارك، توصل بالسلامة، اوعى تجرب، خدعوك فقالو" داخل 250 ميدان وساحة شعبية لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات.

وجرى توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي وذلك بمراكز الشباب ومواقف عمومية والميادين العامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

3- الفئات الأكثر عرضة للتعاطى

تشمل البرامج كذلك، برامج خاصة للتعاون مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأحداث ودور الأيتام لاستهداف الأطفال.

4- المبادرات الميدانية

تنفيذ أكثر من 400 مبادرة ميدانية داخل 250 ساحة شعبية وميدانية وتنفيذ أكثر من 75 مبادرة داخل المناطق الصناعية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 100 مبادرة ميدانية بالمواقف العمومية.

5- استهداف المناطق المستحدثة

تستهدف أكثر من 10 آلاف أسرة بأحياء " الأسمرات ، روضة السيدة زينب".

6 - برنامج لتنمية المهارات الحياتية

أطلقت مبادرة «طريق الحماية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم»، كما تم تنظيم ورش عمل «اختيارك» حول المفاهيم المغلوطة وطرق التربية الحديثة، تم تنفيذ برامج توعوية وتقديم الخدمات العلاجية لـ 132 ألف مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة وفقا للمعاير الدولية خلال 2020، وتم تنفيذ برنامج لتنمية المهارات الحياتية بين النشء والشباب «حماية أولادنا» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في 2000 مدرسة على مدار العام الماضي.