أحمد فهمي «بوب» مع السبكي بميزانية إنتاجية ضخمة

تعاقد النجم أحمد فهمي مع المنتج أحمد السبكي، على بطولة فيلم جديد بعنوان «بوب»، لتقديمه خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن الفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الفانتازيا والإثارة، إذ تدور أحداثه حول مغامرة معينة يخوضها بطل العمل، وتمزج في مشاهدها بين الأكشن والكوميديا في الوقت ذاته، مضيفا أن السبكي سخر كل الإمكانات المادية لشركته، لخروج هذا الفيلم على النحو المأمول بعد إعجابه الشديد بفكرته.

وأوضح المصدر، أن الفيلم يكتبه مؤلفين جدد، ولم يتم اختيار مخرج له إلى الآن، وبمجرد التعاقد مع مخرج بعينه، سيتم اختيار وتسكين باقي الأدوار، تمهيدا لانطلاق تصويره خلال الأسابيع المقبلة، ولكن السبكي لم يضع أي موعد مبدئي لعرضه حتى الآن.

دماغ عالية

وفي سياق مختلف، يستأنف أحمد فهمي تصوير مشاهد فيلمه الجديد «دماغ عالية» خلال الأسابيع المقبلة، وهو العمل السينمائي الذي كان يحمل اسم «السقوط في حلم سوسن» قبل تغيير اسمه، والذي تدور أحداثه في أجواء من الفانتازيا والإثارة، ويشاركه البطولة كل من روبي، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مصطفي خاطر، مايان السيد، خالد أنور وكوكبة من النجوم، من إخراج أحمد الجندي.

العارف

وعلي الجانب الآخر، انتهي أحمد فهمي من تصوير مشاهد فيلمه الجديد «العارف»، الذي يتقاسم خلاله البطولة مع النجم أحمد عز، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشاركهما البطولة كل من محمود حميدة، مصطفي خاطر، محمد ممدوح، ركين سعد، كارمن بصيبص وعدد من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.

وكانت آخر أعمال أحمد فهمي مسلسل «رجالة البيت» الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من أكرم حسني، بيومي فؤاد، دينا محسن (ويزو)، لطفي لبيب وعدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.