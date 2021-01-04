هنا الزاهد عن زيارة أحمد فهمي لها أثناء تصوير «حلوة الدنيا سكر»: ضهري

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها برفقة زوجها أحمد فهمي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت «الزاهد» على الصورة قائلة: «نورتني في أول وأهم خطوة بعملها في حياتي دلوقتي مسلسل حلوة الدنيا سكر»، مضيفة: «شكراً لأنك دائما في ظهري ».

وتُجسد هنا الزاهد خلال المسلسل مجموعة قصص مختلفة، وتظهر في قصة «قولي لأحمد» بدور طبيبة تعمل في قسم الطوارئ بإحدى المستشفيات، وفي إحدى الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

أحداث المسلسل تدور حول 9 قصص مختلفة

«حلوة الدنيا سكر»، مسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي و كريم أبو ذكري، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.

ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، ومن المقرر بداية عرض المسلسل في نهاية الشهر الجاري

أبطال المسلسل «حلوة الدنيا سكر»

كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمي، ليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.

«الغسالة» آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد الذي عرض مؤخرًا في دور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول مدرس فيزياء يجسده أحمد حاتم يتعرض لعدة مشاكل في حياته الشخصية والمهنية، مما يدفعه لاختراع أو تحويل الغسالة لآلة زمن، وينجح في ذلك ويحاول إنهاء كل الصراعات التي تحدث في حياته