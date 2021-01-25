أشرف زكي يشيد بدور الفن في إظهار بطولات الشرطة: «نعيش بأمان بسببهم»

أشاد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بدور الفن في إبراز بطولات رجال الشرطة، مشيرًا إلى أن فيلم «حياة أو موت» الذي ظهر فيه النداء الشهير «من حكمدار العاصمة إلى أحمد إبراهيم الكائن بدير النحاس لا تشرب الدواء الذي أرسلت ابنتك في طلبه، الدواء فيه سم قاتل الدواء، فيه سم قاتل، حين سماعك هذه النشرة بلغ الحكمدارية»، كان بمناسبة عيد الشرطة ولإظهار بطولة رجال الشرطة البواسل، وأن الفن والفنانين أدوا دورا كبيرا لإبراز البطولات التي يقوم بها رجال الشرطة البواسل.

واعتبر «زكي» على هامش الإحتفال بعيد الشرطة، أن الأمن والأمان الذي نعيش فيه، يرجع لفضل الشرطة المصرية وجهودها وبطولاتها، مشيدًا بفيلم «الممر» ودوره في توعية الشباب وتحميسهم، مؤكدًا دور الفيلم في اصطفاف الشباب حول الوطن، مشيرًا إلى أنه ينتظر الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، الذي يستكمل حكاية البطولة.

وحكى زكي عن تجديده لرخصة سيارته، وما شاهده من تفاني وإخلاص ومعاملة حسنة من جميع العاملين في المرور، لافتا إلى أنه ذهب لمدير أمن الجيزة لتقديم الشكر له على معاملة الشرطة للمواطنين، مشددًا على أنه وقف مراقبًا لأداء ضباط ورجال الشرطة، وتعاملهم مع المواطنين.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، قبيل احتفالية عيد الشرطة التي تنظمها وزارة الداخلية، في مجمع الاحتفالات والمراسم والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ووضع الرئيس السيسي، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بساحة الأكاديمية، وشهد عزف سلام الشهيد وتحية حرس الشهيد للشهداء، كما التقط صورة تذكارية مع المجلس الأعلى للشرطة.