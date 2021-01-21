أشرف زكي يعلن افتتاح فرع جديد لأكاديمية الفنون بمدينة الشروق

أعلن الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون المصرية، أن الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ستصدر خلال أيام، قرارا بإنشاء فرع جديد للأكاديمية بمدينة الشروق في القاهرة.

وأضاف «زكي»، في بيان صادر عنه، أن فرع الشروق سيضم المعهد العالي لـ«الموسيقى (الكونسرفتوار)، والفنون المسرحية، والباليه، والسينما»، مؤكدا أنه سيتم إنشاء فروع أخرى للأكاديمية لاحقا، وفق سياسة العدالة الثقافية.

يأتى ذلك ضمن تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة في بناء الشخصية المصرية، وإكسابها الوعي المثمر في كل مجالات المعرفة، لا سيما المجال الثقافي والفني، وبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤوليات البناء المنشود.

كانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قد أصدرت قرارا، مطلع عام 2019، بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون المصرية، بمحافظة الإسكندرية، يضم جميع المعاهد والوحدات العلمية والتعليمية المتخصصة، تدريس نفس المناهج بنظيراتها في القاهرة، بقصر الأميرة فائقة أحمد فؤاد، التابع بملحقاته للوزارة.