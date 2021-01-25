عاجل.. السيسي يلتقط صورا تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، قبيل احتفالية عيد الشرطة التي تنظمها وزارة الداخلية، في مجمع الاحتفالات والمراسم والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

والتقط الرئيس السيسي في نهاية الاجتماع، صورا تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

ومن المنتظر انطلاق فعاليات الاحتفال الذي أعدته وزارة الداخلية بعيد الشرطة، في قاعة المؤتمرات بمقر وزارة الداخلية.