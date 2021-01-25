وزير الدفاع السوداني: إثيوبيا تماطل في قضيتي «السد والحدود»

قال وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم، إن إثيوبيا تهاجم المدنيين لطردهم من قرى الفشقة وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف وزير الدفاع السوداني، «حدودنا مع أثيوبيا واضحة ومنصوص عليها في اتفاقات دولية ولا يوجد نزاع حدودي مع إثيوبيا حتى نتفاوض بشأنه».

ونوه وزير الدفاع السوداني، بأن الجيش الإثيوبي يقاتل في المناطق الحدودية وليس الميليشيات، موضحا أن الهجمات الإثيوبية هجرت سكان 30 قرية من منطقة الفشقة، قائلاً «على إثيوبيا الكف عن شن هجمات على المدنيين في الفشقة».

وأشار إبراهيم، إلى أن إثيوبيا تماطل في قضيتي السد والحدود، لافتا إلى أن الجيش السوداني فرض سيطرته على مناطق سودانية على الحدود.