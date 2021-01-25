عاجل.. السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن بطولات رجال الشرطة

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن أبطال الشرطة المصرية، بعنوان «إيد واحدة»، خلال فعاليات احتفالية عيد الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، قبيل احتفالية عيد الشرطة التي تنظمها وزارة الداخلية، في مجمع الاحتفالات والمراسم والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

والتقط الرئيس السيسي في نهاية الاجتماع، صورا تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر أكاديمية الشرطة لحضور احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، منذ أكثر من ساعة، وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عزف النشيد الوطني بساحة الأكاديمية جنبا إلى جنب، مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

ووضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بساحة الأكاديمية، وشهد عزف سلام الشهيد وتحية حرس الشهيد للشهداء.