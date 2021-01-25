إنجازات الشرطة المصرية في 2020 أبرزها القبض على الإرهابي محمود عزت

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن نتاج عمل عام مضى لجهود رجال الشرطة المصرية في تأمين مسيرة الوطن نحو التقدم والتنمية والازدهار، خلال فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة.

وترصد السطور التالية، أهم إنجازات الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي جرى استعراضها أمام الرئيس السيسي، كما يلي:

مواصلة توجيه الضربات للبؤر الإرهابية، وأبرزها القبض على الإرهابي محمود عزت والقائم بأعمال المرشد العام، ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والمشرف على تنفيذ العمليات بالداخل والخارج، إضافة لضبط خلية عنقودية كانت تستهدف القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المختلفة.

وتم إحباط محاولات اختراق الإعلام المصري والتحريض ضد الدولة واستقطاب الشباب على شبكات الإنترنت، ومع توالي الضربات انحصرت الأنشطة الإرهابية وتساقطت معها العناصر الإرهابية، خاصة بشمال سيناء بتعاون وتنسيق فاعل مع القوات المسلحة.

وواجهت الأجهزة الأمنية أشكال الجريمة الجنائية كافة، فاستهدفت البؤر الإرهابية شديدة الخطورة وضبطت الأسلحة النارية دون ترخيص، وكشفت غموض الجرائم المختلفة، مما أدى لانخفاض معدلات ارتكاب الجرائم بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، إضافة لنجاح وزارة الداخلية بالتصدي لمحاولات جلب وتهريب المواد المخدرة داخل البلاد، وأبرزها إحباط محاولة تهريب 6 أطنان من مخدر الحشيش داخل حاوية عبر ميناء دمياط البحري وإحباط محاولة جلب 11 مليون قرص مخدر.

وتصدت الوزارة للجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني مثل جرائم النصب والتزوير وغسيل الأموال وغيرها، وسرقات التيار الكهربائي، وتصدت الأجهزة الأمنية لجرائم المصنفات الفنية والمطبوعات بدون ترخيص حفاظا على حقوق الملكية الفكرية.

وشهد العام الماضي تصديا حاسما ونجاحا لجهود أجهزة الوزارة في ضبط السلع الفاسدة والمغشوشة والمتلاعبين بالدعم.

مراكز تدريبية تحاكي المستجدات الأمنية

وتنفيذا لخطة التطوير الشاملة لمختلف قطاعات وزارة الداخلية، شهد عام 2020 افتتاح مراكز تدريبية تحاكي المستجدات الأمنية مع استحداث معايير تدريبية جديدة تتناسب مع طبيعة مهام الجهات الشرطة، ومنح الضباط حديثي التخرج فرقا تدريبية ارتكزت على اصطناع سيناريوهات ومواقف أمنية تحاكي الواقع العملي.

معاهد معاوني ومعاونات الأمن

وفي إطار تطوير معاهد معاوني ومعاونات الأمن، جرى استحداث نظام التخصصات في المجالات الشرطية كافة، ومنح الطلاب دورات متطورة في مجالي مكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن والدوريات الأمنية في إطار خطة الوزارة لإعادة تفعيلها.

إنشاء مركز للتدريب على عمليات حفظ السلام

وفي إطار الدور الريادي للشرطة المصرية ولأن مصر تحتل حاليا المركز الثالث في تصنيف الأمم المتحدة الخاص بالدول الأكثر مشاركة بقوات شرطية ببعثات حفظ السلام، جرى إنشاء مركز التدريب على عمليات حفظ السلام بمقر أكاديمية الشرطة، ومقرر افتتاحه خلال شهر يناير الحالي، ويتولى تأهيل الكوادر الوطنية والأجنبية للمشاركة في مهام حفظ السلام الدولية، ويعد المركز الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط ويزخر بالعديد من ميادين التدريب الحديثة.

تطوير ورفع كفاءة 100 قسم شرطة

وأما عن تطوير منشآت الوزارة، جرى تطوير ورفع كفاءة 100 قسم شرطة ذات شكل عصري ووفقا لنموذج موحد، وتطوير بعض الأقسام بما يتناسب مع البيئة المعمارية والأثرية المحيطة ببعض المحافظات، ورفع كفاءة 160 مقرا للأحوال المدنية وتواصل الوزارة العمل في تطوير باقي المقرات من الناحية الإنشائية والتكنولوجيا والارتقاء بمنظومة العمل بها، وإنشاء وتجميع بعض الكيانات الشرطية بمواقع خارج نطاق الكثافات العالية لتحقيق السيولة المرورية.

ويعد مبنى مديرية أمن الجيزة الجديد إضافة حقيقية لمنظومة العمل الأمنية بما يضمنه من تجهيزات فنية ولوجيستية وتكنولوجيا، وتماشيا مع سياسة الدولة نحو التحوال الرقمي أنشأت الوزارة منصة موحدة للتحول الرقمي يستطيع المواطن منن خلالها التسجيل للحصول على خدمات في مجالات عديدة، وشملت أيضا تلقي طلبات الزيارات لنزلاء السجون عن طريق موقع وزارة الداخلية على الانترنت لطلبات الحج أيضا.

وانطلاقا لما تمثله خدمات الإغاثة 122 للمواطن، جرى إنشاء منظومة القيادة والسيطرة بتجهيزاتها التكنولوجيا الحديثة التي تتيح تسجيل بيانات المبلغ وتفصيلات البلاغ وإرسال البينات الإلكترونية كافة للجهات المعنية، لفحص البلاغ والاستجابة للبلاغات بشكل فوري وسرعة التعامل معها، وتزويد السيارات الشرطية بمنظومة تحديد الأماكن وربطها بغرف العمليات لإجراء عمليات التمشيط المتواصل للشوارع والميادين.